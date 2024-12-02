抓女生打屁股 德國小島「取消」舊俗引爭議

一部紀錄片揭秘德國北部博庫姆島上不為人知的「狂野」風俗後，這個寧靜的渡假地成為輿論爭議焦點。傳統認同和時代文明，是否一定要有所取捨 ？

（德國之聲中文網）位於北海的德國博庫姆島（Borkum）的近兩百名女性居民周日（12月1日）走上街頭集會，抗議取消原定本周舉行的名為"Klaasohm"的民俗節慶。抗議者打出橫幅，反對主辦單位屈服於外界輿論的壓力，放棄引發爭議的傳統風俗。

不久前，北德意志電視台播出的一部專題片揭開了這個夏日遊人如織、冬季則空曠靜謐的島嶼的一個"秘密"：每年12月5日聖尼古拉節的前夜，土生土長的博庫姆人會聚在一起慶祝"Klaasohm"，選出7名包括青少年在內的單身男性，入夜後走街串巷，他們帶上怪異面具，身披羊皮做猙獰狀，在眾人簇擁下串訪酒肆夜店，然後爬上三米高的塔台向觀眾"跳水"。其間他們的助手會在街上隨意"捕捉"年輕的女性路人，由Klaasohm用牛角打屁股。

匿名接受採訪的幾位女性講述了自己年少時不愉快、甚至痛苦的經歷，包括被打得大片淤青。幾個影片鏡頭也顯示，小夥子對姑娘真的不手軟。但受訪女性也承認，對此的記憶並不都是負面的，當時覺得很好玩很刺激，而且這是本地很特別的民俗盛事。

一年一度的民俗盛事 圖片來源： Reinhold Grigoleit/dpa/picture alliance

海島人的家務事

拍片記者發現，說到這個古怪風俗，當地人對外人，尤其是媒體十分小心，大多不願講話，有人甚至接受採訪後有反悔，要求不要播出。市政府和警署也拒絕接受採訪。

雖然是一個民俗節日，但當天的部分節目不對外開放，入夜後戶外的活動也不許拍照。顯然當地人不願讓外人窺見小鎮上的奇風異俗並大加渲染。

影片播出後，果然在社群網站上掀起風波， 在YouTube上的觀看量幾小時突破40萬。德廣聯有關新聞下的評論留言中，很多用戶表示驚訝和憤怒。有人對21世紀德國還存在這樣的風俗"啞口無言"，有人說鏡頭裡顯示的就是"脅迫、性騷擾和人身傷害"；有人認為，這種落後的風俗明顯意在炫耀男性的權力和優勢，就該被禁止。

但也有人表示，作為不瞭解當地情況的外人，不應該對人們的傳統習俗草率做出評判。如果當地人樂在其中，為什麼要干涉？還有人質疑，影片中"真下手"的打法，是不是普遍存在？暴力色彩是不是被誇大。

夏日的博庫姆島，是渡假者的樂園 圖片來源： picture-alliance/dpa/J. Sarbach

要不要與時俱進？

博庫姆是德國東弗裡西亞群島7個島嶼中最大的一個，面積30平方公里，與北德海岸交通往來頻繁，並非與世隔絕的世外桃源。島上的常住居民約5000人。旅遊業是島上經濟的支柱產業，每年這裡的過夜遊客人次超過200萬，因此對外形象對該島十分重要。

"野蠻"風俗成為德國民眾議論的話題後，當地有關方面做出了反應。節慶活動的主辦單位"博庫姆男孩"協會宣佈，今年將全面取消"打人習俗"，摒棄這一項傳統。這一決定顯然引起了不少當地居民的不滿，而走上街頭抗議的偏偏是這裡的女性。

"博庫姆男孩"協會還對過去多年中"受歷史影響"發生的不當舉動表示道歉。並強調這個節日的"核心"從來不是打人，而是凝聚島上居民的團結向心力。

博庫姆市長阿克曼（Jürgen Akkermann）則認為，北德意志電視台的報導有失偏頗。他在接受德新社採訪時說，影片中的打人鏡頭顯然是個人的越界舉動，不能代表整個活動的全貌，也不能說明那裡的居民容忍暴力。

博庫姆行政上所屬的下薩克森州內政部長周一也表態贊同對這一風俗的批判性討論，並表示，"風俗和傳統不能成為對女性施暴的開脫藉口"。

其實與Klaasohm形式相似的有"暴力"成分的民風不止在博庫姆才有，在阿爾卑斯山區、包括德國南部的一些地方，也有在節日化裝成怪獸，持棍棒嚇唬打人的風俗"Krampus"。

北德電視台記者採訪的奧地利一位地方民俗活動主辦人說，"打人"環節是傳統的一部分，不能簡單丟棄，但必須有分寸，有界限。他們的經驗是，要明確拒絕暴力，要讓人們瞭解傳統，但更要遵重每個人。

（綜合報導）

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