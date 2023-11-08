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戶口

戶籍，又稱戶口，一種主要以戶為單位的人口管理方法。

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深度報導

China Uiguren Xinjiang Kinder Geburtenrate Baby

網路舉報販賣出生證明 中國調查民營醫院院長

網路舉報販賣出生證明 中國調查民營醫院院長

中國國家媒體周二報導，湖北一家醫院院長因"販賣出生證明"而受到調查。該院婦產科已停業整頓。
社會2023年11月8日
路透社的分析報導聚焦了「未富先老」的黑龍江省。圖為省會哈爾濱巴彥縣的資料圖片

「未富先老」的黑龍江: 中國未來的縮影？

「未富先老」的黑龍江: 中國未來的縮影？

中國社科院預測，全國養老金將在2035年耗盡結余。中國大陸31個省級行政區中，黑龍江省在養老金預算上的赤字最大，為中國其他地區可能出現的人口問題提供了一個警示案例。
經濟2023年3月5日
時評作家長平認為，今天的政治並非退回到秦朝，而是秦政治的更新版本。

長平觀察：「十戶長」，一夜退回到秦朝？

長平觀察：「十戶長」，一夜退回到秦朝？

一份「十戶長」徵集令引起人們關注。時評作家長平認為，今天的政治並非退回到秦朝，而是秦政治的更新版本。
政治2022年9月27日
Deutschland München | Fußgängerzone

2022年度德國人口普查：告訴了我們哪些訊息？

2022年度德國人口普查：告訴了我們哪些訊息？

德國有多少人口？不同的地區是否擁有足夠的住宅和學校？人口普查的目的是為了蒐集更多的數據，以便政府進行合理規劃。
社會2022年5月22日
Symbolbild drittes Geschlecht

德國將正式認可「第三性」

德國將正式認可「第三性」

在德國， 未來在出生登記時，表格上除了「男」、「女」之外，還將為「雙性者」（intersexuell）提供第三種選項「其他」。聯邦議院表決通過相關法案為這一做法開放綠燈。
文化2018年12月14日
China Aufenthaltstitel

綠卡或戶口：從此不能「兩頭吃福利」？

綠卡或戶口：從此不能「兩頭吃福利」？

上海市公安局日前公佈了一份戶口管理新規定，其中提到出國定居者可能被強制注銷戶口。這一新規經社群網站广为转载，引發了不少持外國永久居住許可的中國人之擔心。不過，新規具體應如何操作，目前還有許多疑點。
法律2018年3月22日
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