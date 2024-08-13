戰火一觸即發？美稱伊朗恐本週襲擊以色列

中東緊張情勢持續升級，美國白宮週一示警，伊朗近期可能對以色列發動「重大」攻擊；以色列軍方表示處於「最高戒備狀態」。此前，中國外交部長王毅稱，中方支持伊朗「依法捍衛主權安全和民族尊嚴」。

（德國之聲中文網）美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）週一（8月12日）表示，伊朗最快可能在本週就會對以色列發動「重大」攻擊。

柯比在記者會上稱，美方認可以色列的情報評估，認為伊朗最快可能「本週」對以色列採取行動，「我們必須為可能發生的一系列重大攻擊做好準備」。

在柯比公佈消息前，美國總統拜登與英國、法國、德國及義大利領袖針對加薩停火的前景，以及如何緩解中東緊張局勢舉行會談。

拜登與4位歐洲領導人會後發表聯合聲明，呼籲伊朗「停止對以色列發動軍事襲擊的持續威脅」，並指出會中也討論了以色列及伊朗若發生武力衝突，對中東地區安全將造成嚴重後果。

柯比表示，五國領導人發出的呼籲除了欲強化以色列的防禦之外，也「發出一個強烈訊息，即我們不希望看到暴力事件增加，也不希望看到任何來自伊朗或其代理人的襲擊事件」。

以色列軍方發言人證實，以色列目前處於「高度戒備」狀態，嚴肅看待伊朗的威脅。有鑑於距離黎巴嫩邊境以南約30公里的以色列港口城市海法（Haifa），完全暴露在真主黨火箭的射程內，該地區已開始為伊朗及其盟友可能的攻擊行動進行準備。

中伊外長通話

週日（11日），中國外交部長王毅與伊朗代理外交部長巴蓋裡（Ali Bagheri Kani）通話。根據中方聲明，巴蓋裡向王毅傳達伊方對哈馬斯領袖哈尼亞（Ismail Hanija）在德黑蘭遭暗殺的立場，以及伊朗對於中東當前局勢的看法，強調伊朗將堅決捍衛國家主權，並表示期待中方對促進中東安全「發揮更大作用」。

王毅則回應，「中方堅決反對並強烈譴責暗殺行為」，稱中國支持伊朗依法捍衛主權安全和民族尊嚴。

中國宣稱在中東衝突持中立立場，並致力於結束戰爭。不過，對於哈馬斯去年在以色列發動的恐攻，北京並未作出明確譴責，僅呼籲「立即停止敵對行動，保護平民」，並主張平息巴以衝突的根本出路在於落實「兩國方案」。

加薩當局：以色列空襲拉法造成多人傷亡 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

美國強化中東軍事部署

伊朗、以色列戰火一觸即發，美國也正迅速加強中東地區的軍事部署。

五角大廈11日宣佈，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）已命令艦載F-35戰鬥機的航空母艦「林肯號」及其隨行艦艇加速部署至波斯灣，搭載飛彈的喬治亞號潛水艇也在前往該區域途中。

12日，德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）與伊朗新任總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）通話，強調加薩停火和釋放哈馬斯扣押人質的必要性。

根據德國政府的聲明，肖爾茨向佩澤希齊揚說：「這將對地區局勢緩和做出重要貢獻……現在必須打破中東暴力螺旋；任何事情都會給該地區的國家和人民帶來不可估量的風險。」

上個月底，哈馬斯的重要政治領袖哈尼亞在伊朗首都德黑蘭遭暗殺身亡，引發中東情勢震盪。

哈馬斯稱，該起攻擊是由以色列發動；以方既沒有證實也沒有否認，不過以色列政府此前曾誓言將除掉哈尼亞及其他哈馬斯高階成員，報復該組織在去年10月7日對以色列發動的跨境恐怖攻擊。

伊朗外交部曾揚言，哈尼亞的血將導致以色列滅亡。巴勒斯坦民族權力機構主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）亦譴責對哈尼亞的刺殺是「懦夫行為」，並稱此為「危險的事態發展」。

巴勒斯坦伊斯蘭極端主義軍事團體哈馬斯（全稱「伊斯蘭抵抗運動」）被德國、美國、英國、加拿大、日本、歐盟、約旦、埃及等國認定為恐怖組織。中國、俄羅斯、伊朗、土耳其以及一些阿拉伯國家則沒有將之視為恐怖組織，而是承認其抵抗組織身份。

（路透社、法新社、美聯社、新華社）

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