戈蘭高地以色列佔領區遭火箭彈襲擊 以誓言讓真主黨付出沉重代價

戈蘭高地以色列佔領區遭火箭彈襲擊 以誓言讓真主黨付出沉重代價2024年7月28日
（德國之聲中文網）據法新社報導，哈馬斯控制的加薩衞生部表示，以色列周六（7月27日）對一所學校的襲擊造成30人死亡。而從黎巴嫩發射的一枚火箭彈在以色列佔領的戈蘭高地造成12名年輕人死亡。以色列軍方表示，真主黨從黎巴嫩發射火箭彈，擊中邁季代勒舍姆斯鎮（Majdal Shams）的一個足球場。遇難的青少年在10歲到20歲之間，另有18名年輕人在襲擊中受傷。
以色列總理辦公室發出的一份聲明表示，真主黨將為此付出沉重的代價，「這將是它付出的前所未有的代價」。
以色列總理納坦雅胡提前結束了對美國的訪問，預計周日將抵達以色列，並於周日下午召集安全內閣會議商討以色列該如何做出回應。
去年10月初以來，以色列軍隊和真主黨一直在跨境交火，此前黎巴嫩真主黨的盟友哈馬斯襲擊了以色列南部，引發了加薩戰爭。
聯合國黎巴嫩問題特別協調員亨尼斯-普拉斯哈特（Jeanine Hennis-Plasschaert）和聯合國駐黎巴嫩臨時部隊 (UNIFIL) 負責人拉扎羅（Aroldo Lazaro）發表聯合聲明，敦促雙方保持「最大限度克制」，因為交火加劇「可能引發更大範圍的衝突，使整個地區陷入一場令人難以置信的災難」。
歐盟外交政策負責人波瑞爾（Josep Borrell）也對這場「屠戮」予以譴責，並呼籲進行獨立調查。
德國外長貝爾博克在社交平台X上寫道：「背信棄義的襲擊必須立即停止。保持冷靜很重要。這場衝突已經造成太多人死亡。」
真主黨否認對足球場襲擊事件負責。
但以色列軍方發言人哈加裡（Daniel Hagari）少將周日早些時候發出的一份聲明中表示：「真主黨發射的火箭彈是伊朗製造的Falaq 1型火箭彈，攜帶50公斤彈頭。這是真主黨獨有的武器型號。」
至少有25000名以色列定居者居住在戈蘭高地，還有至少23000 名傳統上信奉什葉派伊斯蘭教的德魯茲人也生活在這片土地上。
在邁季代勒沙姆斯發生殺戮事件數小時後，一名黎巴嫩安全部門消息人士稱，一架以色列無人機向黎巴嫩東部的塔拉伊亞村（Taraiyya）發射了兩枚導彈。導彈摧毀了一個機庫和房屋，沒有造成人員傷亡。
（法新社、路透社）
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