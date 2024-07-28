戈蘭高地以色列佔領區遭火箭彈襲擊 以誓言讓真主黨付出沉重代價

以色列軍方表示，周六，黎巴嫩真主黨向位於以色列佔領的戈蘭高地邁季代勒舍姆斯鎮一個足球場發射了火箭彈，造成12名青少年及兒童死亡。以色列總理辦公室發表聲明表示，真主黨將為此付出沉重的代價。

（德國之聲中文網）據法新社報導，哈馬斯控制的加薩衞生部表示，以色列周六（7月27日）對一所學校的襲擊造成30人死亡。而從黎巴嫩發射的一枚火箭彈在以色列佔領的戈蘭高地造成12名年輕人死亡。以色列軍方表示，真主黨從黎巴嫩發射火箭彈，擊中邁季代勒舍姆斯鎮（Majdal Shams）的一個足球場。遇難的青少年在10歲到20歲之間，另有18名年輕人在襲擊中受傷。

以色列總理辦公室發出的一份聲明表示，真主黨將為此付出沉重的代價，「這將是它付出的前所未有的代價」。

以色列總理納坦雅胡提前結束了對美國的訪問，預計周日將抵達以色列，並於周日下午召集安全內閣會議商討以色列該如何做出回應。

去年10月初以來，以色列軍隊和真主黨一直在跨境交火，此前黎巴嫩真主黨的盟友哈馬斯襲擊了以色列南部，引發了加薩戰爭。

聯合國黎巴嫩問題特別協調員亨尼斯-普拉斯哈特（Jeanine Hennis-Plasschaert）和聯合國駐黎巴嫩臨時部隊 (UNIFIL) 負責人拉扎羅（Aroldo Lazaro）發表聯合聲明，敦促雙方保持「最大限度克制」，因為交火加劇「可能引發更大範圍的衝突，使整個地區陷入一場令人難以置信的災難」。

歐盟外交政策負責人波瑞爾（Josep Borrell）也對這場「屠戮」予以譴責，並呼籲進行獨立調查。

德國外長貝爾博克在社交平台X上寫道：「背信棄義的襲擊必須立即停止。保持冷靜很重要。這場衝突已經造成太多人死亡。」

真主黨否認對足球場襲擊事件負責。

但以色列軍方發言人哈加裡（Daniel Hagari）少將周日早些時候發出的一份聲明中表示：「真主黨發射的火箭彈是伊朗製造的Falaq 1型火箭彈，攜帶50公斤彈頭。這是真主黨獨有的武器型號。」

至少有25000名以色列定居者居住在戈蘭高地，還有至少23000 名傳統上信奉什葉派伊斯蘭教的德魯茲人也生活在這片土地上。

在邁季代勒沙姆斯發生殺戮事件數小時後，一名黎巴嫩安全部門消息人士稱，一架以色列無人機向黎巴嫩東部的塔拉伊亞村（Taraiyya）發射了兩枚導彈。導彈摧毀了一個機庫和房屋，沒有造成人員傷亡。

（法新社、路透社）

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