懸念大師：紀念希區柯克誕辰125周年
不是所有電影人都能像希區柯克一樣，在離開我們數十年後，依然延續著他的文化影響力。如今我們談到希區柯克，顯然不再是一個人物名字這麼簡單，而是一種電影風格、一種鏡頭語言、一種將懸疑驚悚和黑色幽默融為一體的文化符號。在希區柯克誕辰125周年之際，讓我們通過大師的作品來重溫下他的電影才華。
愛跑龍套的導演
1899年8月13日，阿爾弗雷德‧希區柯克出生於英國倫敦萊頓斯通小鎮。除了善於執導電影拍攝外，希區柯克還喜歡在自己的影片中跑龍套。希區柯克會非常巧妙地安排自己出鏡，這也是他和觀眾之間溝通方式，而粉絲們也非常樂於在希區柯克的影片中尋找他的身影。（圖為1950年希區柯克與德國女演員瑪琳‧黛德麗（Marlene Dietrich） 一起拍攝的現場）
最純粹的希區柯克式電影作品----驚魂記
希區柯克的作品被翻譯成多種語言，在華語圈也斬獲了一批粉絲。電影《驚魂記》（Psycho），可以說是大多數華語觀眾的心頭好。影片中的浴室謀殺片段將希區柯克對鏡頭的把控力、調動觀眾情緒的能力，完美的通過影片呈現出來。這部影片奠定了懸疑驚悚片的新高度，成為後期諸多同類型導演的啟蒙片。圖為電影《驚魂記》（Psycho）海報。
意氣風發的希區柯克
希區柯克一生導演監制了五十多部電影。他的職業生涯始於無聲電影時期，幾乎橫跨整個20世紀。不過他的不少默片由於時代久遠，膠片資料早已丟失，比如1926年德英兩國合拍的《山鷹》（The Mountain Eagle）。圖中，前排右二位置指導拍攝的便是懸念大師年輕時的樣貌，右邊是他未來的妻子艾爾瑪•蕾維爾（Alma Reville）。
巔峰之作：三十九級台階
1935年，年輕的希區柯克拍攝了根據約翰‧巴肯（John Buchan）1915年的同名小說改編的《三十九級台階》（The 39 Steps），影片中的很多橋段都成為後世經典，也是這部作品將希區柯克推上了電影藝術大師高度。在他誕辰125周年之際，這是一部非常值得拿出來重溫的作品。
「希區柯克女郎」
希區柯克對金發女郎情有獨鐘，幾乎在他的每部作品裡面都能看到金發女子的身影，她們神秘又脆弱。圖為影片《電話殺人案》（Dial M for Murder）中的女演員格蕾絲‧凱利（Grace Kelly），據說是希區柯克的頭號繆斯。
鏡頭下的希區柯克
儘管希區柯克的多數電影屬於暗黑系，但他在拍攝過程中卻是放鬆和快樂的，尤其是當鏡頭對准他時。圖為1958年，懸念大師希區柯克與演員金‧諾瓦克（Kim Novak）一起拍攝電影《迷魂記》（Vertigo)。
流媒體時代的希區柯克
如今，我們不僅可以通過DVD以及錄像帶收看到希區柯克的作品， 還可以通過流媒體平台觀看到他的不少影片，很少有導演能像希區柯克一樣活躍在流媒體世界中。如果你還沒有看過希區柯克的經典作品，如《群鳥》（The Birds），你也可以通過閱讀關於希區柯克的書籍沉浸到他構造的懸念世界中。
非典型的英式幽默
善於製造懸念、驚悚氛圍的大師，還很善於用黑色幽默的筆法抓住觀眾們的注意力。其實，希區柯克本身就有很強的幽默感，遺憾的是，這位大師在晚年作品當中卻喪失了這份獨特的英式幽默。圖為1976年作品《大巧局》（Family Plot）。
電影語言高手、享譽世界的導演
無論是影片片段、現場花絮照片、電影劇照亦或者是拍攝間隙的錄音，我們都可以感悟到希區柯克的電影才華和人格魅力。圖為珍妮特‧利(Janet Leigh)和約翰‧加文(John Gavin)主演的電影《驚魂記》(Psycho)中的一個場景。