懸念大師：紀念希區柯克誕辰125周年

不是所有電影人都能像希區柯克一樣，在離開我們數十年後，依然延續著他的文化影響力。如今我們談到希區柯克，顯然不再是一個人物名字這麼簡單，而是一種電影風格、一種鏡頭語言、一種將懸疑驚悚和黑色幽默融為一體的文化符號。在希區柯克誕辰125周年之際，讓我們通過大師的作品來重溫下他的電影才華。