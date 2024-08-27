應對移民壓力 澳洲限制國際學生數量

長期以來澳洲是吸引國際留學生的一個目的地，國際教育也是該國的一大創收產業。現在，鑑於移民和房價成為可能影響澳洲选情的爭議話題，政府推出了限制留學生的措施。

（德國之聲中文網）澳洲政府周二表示，將在2025年把新註册外國留學生的人數限制在27萬人。政府希望控制創紀錄的移民數量，因為這導致房租價格飆升。

自去年以來，澳洲採取了一系列措施，結束了新冠疫情期間對外國學生和工作移民的特殊政策。這些政策幫助企業在當地招聘員工，而嚴格的邊境管制則將海外工人拒之門外。

澳洲教育部長克萊爾（Jason Clare）在新聞發布會上說，澳洲大学中的國際學生人數比新冠大流行前增加了約 10%，而私立的職業教育和培訓機構中的國際學生人數更是增加了約 50%。

根據新的規定，大學的國際學生註册人數上限為14.5萬人，約為2023年的水準，而職業培訓課程的國際學生註册人數上限為 9.5萬人。

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澳洲的大學表示，政府此舉將如同給該行業 "拉上手剎"。澳洲大学聯合會的主席洛伊德（David Lloyd）表示："我們承認政府有權控制移民數量，但這不應損害某一個行業，尤其是像教育這樣具有重要經濟意義的部門。"

國際教育是澳洲继铁礦石、天然氣和煤炭之後的第四大"出口"產業，在2022-2023財政年度中，創造了約合247億美元的收益。

但民意調查顯示，澳洲选民擔心大量外國學生和工人湧入，對住房市場造成過大壓力。目前距離該國大選還有不到一年的時間，移民問題有可能成為此次競選中的熱門議題之一。

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截至2023年9月底的一年中，澳洲净移民人數激增60%，達到創紀錄的54.88萬人，其中主要是來自印度、中國和菲律賓的學生。此前一個年度的移民數量為51.8萬人。

為遏制移民潮，政府上個月將外國學生的簽證費提高了一倍多，並承諾修改規定，不再允許他們不斷延長居留時間。

（路透社）

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