應對人口老化危機 中國加碼投資社保基金

在新生兒數量和年輕勞動力萎縮之際，中國計劃「做大做強」其規模達2.88兆元人民幣的社會保障基金，以幫助應對其迅速老齡化的人口結構。

（德國之聲中文網）中國全國社會保障基金理事會黨組書記丁學東周一（8月20日）在中國官媒《學習時報》撰文寫道，中國將「做大做強」全國社會保障基金，有效發揮應對人口老齡化的戰略儲備基金作用。

路透社指出，約有3億中國人將屆退休年齡，人數相當於美國的總人口。根究調研機構歐睿國際（Euromonitor International）估計，截至2040年，亞太地區每兩名65歲以上人士就有一人個生活在中國。

中國全國社會保障基金設立於2000年。丁學東稱，該基金「是用於人口老齡化高峰時期社會保障需要的戰略儲備基金」，也是中國社會保障體系的「壓艙石」。

丁學東在文中寫道，中國當前中國已經進入中度老齡化階段，預計2035年前後進入重度老齡化階段並將持續相當長時間，「做大做強戰略儲備基金的緊迫性和艱巨性前所未有」。

中國人口老齡化問題十分嚴重 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

根據中國社科院2019年發布的《中國養老金精算報告2019-2050》，中國的城鎮職工基本養老保險基金累計結余到2027年有望達到峰值6.99兆元，然後開始下降，到2035年有耗盡累計結余的可能性。

丁學東稱， 全國社保基金將「完善養老基金投資營運公開制度，主動向社會公佈重要財務訊息」，並且「公開透明開展投資營運。他表示，這些訊息披露旨在穩定人們對養老保障的預期。

此外，丁學東指，該基金將增加對中國國內資本市場的投資，加大對關係國民經濟命脈和國計民生的戰略性、基礎性領域的長期股權投資力度，加大對科技創新、新質生產力等方面的投資規模。

（路透社等）

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