憲法法庭：聯邦刑警局的秘密監控部分違法

德國聯邦憲法法庭做出裁決稱，在打擊暴力和恐怖主義的行動中，聯邦刑警局存在違憲行為，因此，相關的法律必須予以修正。

（德國之聲中文網）德國刑警局可以監控哪些人？實施監控時又可以使用哪些手段？聯邦憲法法庭正在就上述問題進行審理。依靠募捐運作的自由權利協會以及多名個人認為聯邦刑警局的現行法規侵犯了他們的基本權利，因此提起了訴訟。

對原告來說，憲法法庭的裁決是一個階段性的勝利：聯邦刑警局採集和儲存個人數據的方式可能涉嫌違法。按照迄今為止的法律規定，嫌疑人的所謂聯繫人也可以受到監控，而法庭則認為，這種籠統的規定涉及侵權。因此，必須在2025年七月底之前對相關法律進行修正。

內政部長費瑟和聯邦刑警局長明希吃了敗仗



負責安全事務的德國內政部長費瑟以及聯邦刑警局長明希(Holger Münch)均認為，現在遭法庭否決的權限恰恰是聯邦刑警局工作中不可或缺的，在反恐鬥爭中尤為如此。費瑟指出，打擊極右團體「國家社會主義地下黨」過程中遭遇的失敗，就是一個明顯的例證。2000年至2007年期間，這一極右團體出於種族主義思想，殺害了九名移民男子和一名女警官。

內政部長費瑟和聯邦刑警局長明希吃了敗仗 圖片來源： Kay Nietfeld/dpa/picture alliance



很長時間內，警方和憲法保衛局官員一直無法破案。直到2011年，案情才有突破。費瑟表示，這一點足以顯示聯邦刑警局同各州警方交換訊息的重要性：「在打擊『國家社會主義地下黨』過程中，各部門無法進行訊息交換，以至於這一恐怖組織得以長期開展地下活動。這一切絕不能重演。」

監控方式「嚴重侵權」

不過，憲法法院院長哈爾巴特（ Stephan Harbarth）則認為，保障國家安全和捍衛個人權利並不矛盾。他在進行裁決時表示，在監控過程中保持兩者的均衡至關重要：拍攝一些照片或在指定時間內實施監控無可厚非，但長期對一個人進行秘密監聽和監視則是「嚴重侵權」。

至此，聯邦憲法法院做出了有利於原告律師的判決，他們代理的當事人當中也包括恐怖主義嫌疑人。此次憲法法院的裁決，也可能令兩名個人數據被警方登記的足球迷受益。正如現在部分勝訴的憲法訴案中所裁決的那樣，他們並沒有犯下相對應的刑事罪行。

球迷援助會認為收集數據屬違法行為

球迷援助會聯合會現在要求對「體育凶手」數據收集的方式進行根本性改革。這一資料庫中，收集了足球比賽和其他體育賽事中，有過暴力及刑事犯罪人士的數據。身為球迷援助會董事的呂特希律師（ Linda Röttig）表示，這種龐大的資料庫不符合數據保護的要求。今天的判決證明這種做法是違法的，是對球迷個人隱私的嚴重侵犯。」

球場暴力事件日漸頻繁。 圖片來源： Jan Kuppert/SVEN SIMON/picture alliance

自由權利協會對今天的判決結果表示滿意。他們的全權辯護律師莫伊尼（Bijan Moini ）表示，他期望政府能夠放棄出於反恐需要進一步收緊法律的計劃。他表示，相關立法計劃已經遠遠超出了憲法規定的界限：「出於對基本法的尊重，收緊相關法規的計劃必須被撤回，免得憲法法院屆時駁回相關立法。」

2016年已有一項聯邦刑警局法規被撤銷

早在2016年，聯邦憲法法庭就曾做出裁定，要求修正聯邦刑警局的相關法規。但自由權利協會認為修正結果非常糟糕，於是，他們在2019年在憲法法院提起訴訟。但直到2023年12月相關審理才得以展開，又過了一年才做出判決。不過，對自由權利協會及當事人來說，這場漫長的等待顯然是值得的。

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