憂中美貿易戰 中國7月大豆進口將攀新高

由於擔心川普再次入主白宮會導致中美貿易戰升溫，今年7月中國的大豆進口量可能創下歷史新高。目前全球大豆價格走低，不少進口商準備趁機囤貨。美國曾是中國最大的大豆進口來源國，而現在的外貿商則從巴西大量進口。

（德國之聲中文網）連續幾星期以來，作為全球最主要大豆進口國的中國都在增加大豆進口量。荷蘭合作銀行駐雪梨分析師皮斯托亞(Vitor Pistoia)對路透社表示，中國的大豆進口商正在採購更多大豆，「他們正試圖盡力保護自己，避開美國大選後的新一輪貿易戰所造成的關稅上漲之影響。」

不過，鑑於川普上一次出任總統後，美國大豆的國際市場份額暴跌，貿易戰升溫對中國大豆買家的衝擊可能較為有限。

川普2018年發動對中國的貿易戰後，北京很快就出台了反制措施，來自美國的大豆被加徵了25%的關稅，許多企業因此尋求來自巴西等地的替代品。受此影響，美國對中國的大豆出口量從2017年的3290萬噸暴跌至2018年的1660萬噸。

儘管美中兩國在2020年1月簽署了第一階段貿易協定，北京承諾購買包括大豆在內的更多美國農產品，並且逐步回調關稅。但是此時大量廉價的巴西大豆已經在中國市場擠佔了美國大豆的份額。

到了2023年，巴西大豆已經佔中國大豆進口總量的70%，遠遠超過美國的24%。

拉美地區農業咨詢公司Safras & Mercado的分析師羅克(Luiz Fernando Roque)對路透社指出，巴西雷亞爾兌美元的匯率走低也刺激了巴西大豆的出口。羅克認為，川普二度入主白宮的預測暫時未對巴西市場產生影響，但其勝選的可能性越來越高，「考慮到他第一任期內已經發生的事情，這給中國帶去風險。」

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根據美國農業部的估算，2024/2025年度的全球大豆產量將達到4.22億噸，有望創下歷史新高 圖片來源： Megan Jelinger/REUTERS

全球市場供應充足

路透社援引兩名在新加坡的外貿商以及兩名在中國的分析師指出，中國買家已經購買了今年7月的1200萬噸~1300萬噸的大豆期貨。而去年同期中國進口大豆量為973萬噸。在此之前，中國的月度大豆進口紀錄出現在2023年5月，為1202萬噸。

一名不願具名的外貿商表示：「僅從中國需求方面來分析，如果不用擔心貿易戰，中國7月的大豆進口量應該在1000萬噸左右。」

其他貿易商也表示，目前的中國現貨市場上，大豆壓榨的利潤甚至是負值。目前，油料加工中心山東日照的油籽壓榨商每噸大豆壓榨業務幾乎要虧損200元人民幣。但接下來幾個月動物飼料需求將較為充分，因此大豆壓榨業務的利潤有望回升。

大豆壓榨通常用於製造豆粕和豆油。前者富含蛋白質，常被用做動物飼料；後者則用於烹飪。

全球市場上大豆價格走低也促使中國買家加大進口力度。由於預期全球供應充足，芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨價格7月1日跌至2020年以來的最低水準。根據美國農業部的估算，2024/2025年度的全球大豆產量將達到4.22億噸，有望創下歷史新高。2023/2024年度的大豆產量則為3.96億噸。

（路透社等）

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