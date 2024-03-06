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慕尼黑
德國第三大城市，位於德國南部巴伐利亞州，人口130萬。
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深度報導
在慕尼黑高唱法西斯歌曲 拉齊奧球迷被捕
在慕尼黑高唱法西斯歌曲 拉齊奧球迷被捕
歐冠聯賽一場賽事前夜，部分羅馬拉齊奧球迷在慕尼黑著名的皇家啤酒屋聚會，並高唱法西斯歌曲及行"納粹軍禮"。這在德國是被禁止的。警方逮捕了一名18歲男子。
社會
2024年3月6日
2024年3月6日
德語媒體：中國眼中的戰爭與和平
德語媒體：中國眼中的戰爭與和平
在剛剛結束的慕尼黑安全會議上，中國外長王毅發表的講話引起了國際輿論的關注。德國媒體注意到，王毅大談中國的和平與中立立場，與北京在國際上的所作所為並不合拍。
政治
2024年2月20日
2024年2月20日
在慕安會看美中關係：強權競爭將世界推向新冷戰？
在慕安會看美中關係：強權競爭將世界推向新冷戰？
慕尼黑安全會議18日落幕，討論重點除了加薩及俄烏衝突，中國外交部長王毅的專場演說也是關注焦點。DW在場邊訪問中國專家李成，他認為美中關係在拜登執政下並未明顯改善；而若川普執政，在台灣問題上可能有利於中國，但在貿易方面卻可能對中國強硬。
政治
2024年2月19日
2024年2月19日
中國是和平使者嗎？
中國是和平使者嗎？
在慕尼黑安全會議上，中國外長王毅極力打造中國和平使者的形象。他表示，中國是一個負責任的大國，願意為結束俄烏戰爭付出努力。但很多歐洲政治家對中國的和平誠意表示質疑。
政治
2024年2月18日
2024年2月18日
澤倫斯基：不要問烏克蘭人戰爭何时结束
澤倫斯基：不要問烏克蘭人戰爭何时结束
烏克蘭總統澤倫斯基在慕尼黑安全會議上呼籲西方國家加大對俄羅斯和普丁的打擊力度。他說：「不要問烏克蘭人戰爭何時結束。問你們自己，普丁為什麼還能繼續這場戰爭？」 他還邀請川普到前線視察，親自看看真實戰爭的後果。
政治
2024年2月17日
2024年2月17日
王毅會見布林肯: 「坦誠且具建設性」
王毅會見布林肯: 「坦誠且具建設性」
慕尼黑安全會議期間，中國外交部長王毅分別與美國國務卿布林肯和英國外交大臣卡梅倫舉行會談。美英雙方皆提到與中方存在分歧的問題。
政治
2024年2月17日
2024年2月17日
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