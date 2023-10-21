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慕尼黑啤酒節
Muenchner Oktoberfest，又稱「十月節」。每年九月末到十月初在德國的慕尼黑舉行，持續兩周。
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深度報導
工人進原料倉小便？網民怒：再不喝青島啤酒！
工人進原料倉小便？網民怒：再不喝青島啤酒！
一段影片近日在中國社交網路瘋傳，其中顯示一名啤酒廠工人在原料倉撒尿。山東青島啤酒回應，指調查人員已介入。影片遭到眾多網友圍觀，不少人紛紛留言說「再不喝青島啤酒了！」
經濟
2023年10月21日
2023年10月21日
慕尼黑啤酒節 對於女性而言安全嗎？該怎麼做？
慕尼黑啤酒節 對於女性而言安全嗎？該怎麼做？
每年，慕尼黑啤酒節都會吸引數百萬人前來享受啤酒、舞蹈,與親朋好友相聚，其樂融融。但歡樂之下隱藏著需反思和警醒的一面。
文化
2023年10月1日
2023年10月1日
慕尼黑：啤酒和皮褲的瘋狂
慕尼黑：啤酒和皮褲的瘋狂
在這個德國最大的民俗節慶期間，你能看到穿著巴伐利亞傳統服裝的男男女女，臂力驚人的啤酒侍應生，還有很多其它的熱鬧景象……
文化
2023年9月22日
2023年9月22日
8 張圖
芭比連衣裙征服慕尼黑啤酒節
芭比連衣裙征服慕尼黑啤酒節
聞名世界的十月啤酒節已在慕尼黑開幕。傳統服飾又將大行其道，但也並非一成不變，比如緊身連衣裙（Dirndl）——2023年芭比元素也穿插其中。
文化
2023年9月19日
2023年9月19日
慕尼黑啤酒節盛大開幕
慕尼黑啤酒節盛大開幕
慕尼黑啤酒節（或稱10月節Oktoberfest）是世界最大的民間節慶，為期18天，除了在大帳棚裡喝啤酒吃豬腳，現場還有遊樂設施與各種表演節目，內城也有來自巴伐利亞與其它地區的幾十個團體舉行盛大花車遊行。
文化
2023年9月19日
2023年9月19日
00:59 分鐘
損傷腸胃 - 啤酒有害健康？
損傷腸胃 - 啤酒有害健康？
一項新的科研報告聲稱，常喝啤酒有利於腸胃菌群的健康成長。但一位德國學者指出，同酒精對人體造成的傷害相比，啤酒部分成分可能帶來的益處簡直微不足道。
科學
2023年9月10日
2023年9月10日
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