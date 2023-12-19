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愛滋病
獲得性免疫缺陷綜合症（AIDS，音譯為愛滋病或愛滋病）。
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深度報導
高耀潔醫生葬禮在紐約舉行 骨灰將部分帶回中國
高耀潔醫生葬禮在紐約舉行 骨灰將部分帶回中國
被稱作"民間防艾第一人"的高耀潔醫生的葬禮周日舉行。她生前曾希望將骨灰撒入黃河。
政治
2023年12月19日
2023年12月19日
揭露河南「血禍」的防愛滋病鬥士高耀潔去世
揭露河南「血禍」的防愛滋病鬥士高耀潔去世
揭露河南因血漿經濟導致愛滋病大規模傳播的中國醫生高耀潔12月10日在紐約的寓所中去世，享年95歲。高耀潔因勇於曝光事實真相而遭到中國當局打壓，2009年被迫流亡到美國。
政治
2023年12月11日
2023年12月11日
中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友去世
中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友去世
中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友10月27日因病去世，享年60歲。在新冠期間，他曾是中國國務院聯防聯控機制新聞會上的「老面孔」。其支持官方「動態清零「政策的立場在一些民眾中遭致批評。
政治
2023年10月27日
2023年10月27日
「我感染了愛滋病……但請不要害怕」
「我感染了愛滋病……但請不要害怕」
在俄羅斯，有一百多萬人是愛滋病毒感染者，Sofia Batarchuk就是其中之一。在很多人因為害怕被社會邊緣化隱瞞自己有愛滋病的時候，Sofia則不同，她以開放和幽默的態度對待生活。讓我們來瞭解一下她的故事。
文化
2022年1月17日
2022年1月17日
01:52 分鐘
全球首名痊愈愛滋病人又罹不治之症
全球首名痊愈愛滋病人又罹不治之症
「柏林病人」布朗曾經寫下醫學史上的奇跡。他是全球首位愛滋病痊癒者。然而，現在卻傳來一驚人消息。
健康
2020年9月26日
2020年9月26日
新冠病毒、愛滋病、鼠疫和陰謀論
新冠病毒、愛滋病、鼠疫和陰謀論
有關新冠病毒的各種假消息之多，其內容從滑稽可笑一直到令人恐怖的陰謀論。在網路上，針對虛假新聞的警告和官方的相關報導幾乎佔據了同樣多的空間。
科學
2020年3月15日
2020年3月15日
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