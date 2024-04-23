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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

恐怖襲擊

恐怖活動以製造大量傷亡、破壞以及動蕩社會為主要目的，並以宗教或政治為主要訴求。通常表現為針對平民的大規模傷害、襲擊公共交通工具和綁架等形式，是一種較極端的非對稱作戰方式。

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深度報導

UNRWA從1949年開始援救巴勒斯坦難民。它在加薩中部的大樓

報告出爐：UNRWA有中立問題 無涉恐證據

報告出爐：UNRWA有中立問題 無涉恐證據

以色列指控部分聯合國近東巴勒斯坦難民救濟與工程處（UNRWA）援助人員是「恐怖分子」，促成對該機構中立性的獨立審查。審查小組表示，以色列沒有提供證據支持這一指控。
政治2024年4月23日
巴黎奧運安保壓力山大

奧運安保壓力山大 法國懇請外國軍警幫忙

奧運安保壓力山大 法國懇請外國軍警幫忙

法國內政部表示，已經向46個國家詢問是否願意派遣總共2185名警察來協助今年夏天巴黎奧運會的安保工作。巴黎上一次承辦奧運會還有追溯到整整一百年前的1924年。組委會擔心，奧運期間有可能遭受極端分子的襲擊。
體育2024年3月29日
Russland | Moskau 2024 | Schusswaffenangriff Konzertsaal Crocus City Hall

莫斯科襲擊影響普丁在俄國內的形象嗎？

莫斯科襲擊影響普丁在俄國內的形象嗎？

已導致139人喪生的莫斯科襲擊事件後，俄羅斯維護國內安全的能力受到質疑，而普丁更是在事先無視西方的警訊。然而，他在俄國內的形象會有所損害嗎？
政治2024年3月27日
2023年10月17日，一名伊斯蘭極端分子在布魯塞爾殺害了兩名瑞典人。

「伊斯蘭國」死灰復燃 部分歐洲國家提高戒備

「伊斯蘭國」死灰復燃 部分歐洲國家提高戒備

伊斯蘭極端分子隨時都有可能會在歐盟境內發動恐怖襲擊，歐盟各國也一直都對恐襲威脅保持高度戒備。不過，莫斯科發生恐襲事件之後，只有法國提高了恐襲警報級別。
政治2024年3月26日
莫斯科近郊「克羅庫斯城」音樂廳3月22日遭到俄羅斯20年來最嚴重的恐怖襲擊

中國網民怎麼看莫斯科試圖將恐襲「栽贓」給烏克蘭？

中國網民怎麼看莫斯科試圖將恐襲「栽贓」給烏克蘭？

莫斯科近郊音樂廳恐襲事件是誰干的？前環球時報總編胡錫進在微博上轉發「恐襲事件嫌疑人企圖向烏克蘭方向逃脫」的帖子，招致中國網民幾乎一邊倒地反對「栽贓」烏克蘭。不過，美國問題專家金燦榮表示「莫斯科恐襲應該不是美國干的」，也被一些粉絲罵。
政治2024年3月25日
自發前往恐怖襲擊事發地克羅庫斯城音樂廳獻花的民眾絡繹不絕

俄全國哀悼 遭襲音樂廳將被重建

俄全國哀悼 遭襲音樂廳將被重建

莫斯科近郊一音樂廳發生恐襲事件後，俄羅斯將3月24日定為全國哀悼日。此外，俄羅斯情報部門承認，確實收到美方提供的關於首都可能發生恐怖襲擊的訊息。
政治2024年3月24日
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