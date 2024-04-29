德語媒體：Mr.Li救特斯拉

特斯拉首席執行官埃隆‧馬斯克周日對北京進行了閃電式訪問，並與中國總理李強會面。《法蘭克福匯報》文章認為，無論對馬斯克還是李強，這次會面都立即帶來回報。《南德意志報》文章了關注了TikTok抵制美國新法律的前景。

（德國之聲中文網）"特斯拉在中國正經歷困難時期。 在迄今為止全球最大的電動汽車市場，中國製造商早已超越美國。特斯拉挑起價格戰以及從高端市場轉向大眾市場似乎對自己的傷害最大。 深圳的競爭對手比亞迪已經處於領先地位。現在，特斯拉老闆馬斯克正試圖通過突訪北京來扭轉局面。周日，他會見了總理李強，後者在擔任上海市委書記期間成為特斯拉在這座經濟大都會建廠的推動者。"--在介紹了馬斯克此次北京之行的大背景後，《法蘭克福匯報》文章分析，此次訪問可能對雙方都帶來好處。

文章寫道："李總理利用這次會面繼續推動吸引外國投資者，稱特斯拉在中國的發展可以被稱為中美經貿合作的成功典範。中國可以將此次訪問視為與鄰國印度競爭的一次勝利，印度正與中國競爭吸引國際投資者。幾天前，馬斯克以日程衝突為由，臨時取消了印度之行以及與總理莫迪的會面。在蘋果將生產線遷到印度後，北京採取了報復性措施。"

對於馬斯克而言，此次訪問也收獲滿--特斯拉成為目前唯一一個通過中國汽車數據安全合規要求的外國企業。文章指出："對於特斯拉來說，通過這些測試更加重要。 這樣一來，特斯拉的車應該可以再次進入最近被排斥在外的一些敏感區域。日本《日經新聞》年初報導稱，越來越多的中國政府機構將特斯拉拒之門外。而特斯拉早就被禁進入軍事地區。更為重要的是，通過測試是其在中國人民共和國提供自動駕駛功能的先決條件。"

文章指出，特斯拉迄今必須將收集到的行車數據儲存在上海的一個數據中心，並且不允許將它們轉移到美國。 尚不清楚的是，特斯拉現在可以在多大程度上將這些數據用作在中國境外訓練算法。"但是，特斯拉在通過中國車輛數據檢測後肯定可以獲得新的數據，接觸到明顯不同於美國的交通場景。"

鑑於中國新能源汽車製造商在自動駕駛領域所取得的巨大成功和特斯拉在強大的競爭壓力下市場份額縮小的不利局面，文章援引一位中國網民的評論總結道，馬斯克此次訪問是"Mr.Li救特斯拉"。

「TikTok挑戰美國新法成功機會很大」

美國總統拜登4月24日簽署法律，要求中國科技公司字節跳動出售其旗下短影片應用程式TikTok，否則TikTok將在美國被禁。《南德意志報》文章分析了阻礙TikTok出售的原因以及TikTok抵制新法的前景。

TikTok首席執行官周受資(Shou Zi Chew)表示，將使用法律手段，挑戰美國針對TikTok的新法。 圖片來源： Jose Luis Magana/AP/picture alliance

文章寫道："要達成交易，必須三方達成一致：可能的買家、TikTok所有者字節跳動和中國政府。 字節跳動公開表示不會出售TikTok。 這和有關該集團正在討論銷售方案的媒體報導相悖。 此外，路透社報導稱，字節跳動寧願關閉TikTok，也不願賣掉它。 無論字節跳動立場如何，都必須有中國配合。 自2020年起，人工智慧和推薦算法受到出口管制的限制。 到目前為止，中國政府尚未對美國的TikTok法律正式發表評論，但官方媒體已排除出售的可能性。"

TikTok現已表示，要對美國的新法律發起法律挑戰，將在法庭上以美國第一修正案為由對此"提出挑戰"。《南德意志報》文章寫道：

"它（第一修正案）禁止國會通過限制言論自由權的法律。 一半的美國政府當局使用TikTok。 禁令的影響將是大規模的，TikTok成功的機會很大。美國政府將以國家安全為由為新法辯護，一些法官過去曾將國家安全置於言論自由之上。 而迄今為止，禁止TikTok的嘗試在法庭上均以失敗告終。"

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