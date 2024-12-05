德語媒體：韓國民主經受住了考驗

韓國本周發生的戲劇性的戒嚴風波，是德語媒體近日關注的焦點之一。《法蘭克福匯報》認為，韓國的民主經受了一次考驗；《商報》感嘆，尹錫悅竟然打開了軍政府時代的工具箱。

（德國之聲中文網）《法蘭克福匯報》發表題為「韓國民主經受住了考驗」的評論 ，指出韓國總統尹錫悅企圖奪權但未能得逞表明，韓國的民主甚至比一些深受西方影響的國家更加穩固。作者認為：

「韓國剛剛發生的一切，不應該被視為體現了民主的脆弱，而是它的強韌。在短短數小時內，（韓國）國會得以讓總統就範，憲法得到了捍衛。成千上萬民眾走上街頭；當總統尹錫悅下令對媒體實施軍管之際，後者沒有被恐嚇噤聲。

擺脫軍人獨裁痛苦歷史不過兩代人時間的韓國，（暫時）守護住了自由。這是目前其他一些深受西方影響的社會都不一定能做到的。在歐洲和美國，儘管近一段時間沒有人試圖搞戒嚴，但那裡卻有越來越多的政治家和選民難以抵禦威權的蠱惑。」

韓國民眾保衛了民主和自由 圖片來源： Lee Jin-man/AP/dpa/picture alliance

評論指出，韓國政治鬥爭的歷史不乏暴力，而促使尹錫悅做出「政變」決定的背景，是他面對議會權力的糾葛感到走投無路。然而：

「歷史告訴人們，民主即便在困難的情況下也能找到一條出路。僅憑這一點，與共產黨執政的北韓相比，南韓也是一個更穩定、更富裕的社會。

人們倒是該向美國政界提出一些問題。拜登曾對尹錫悅慇勤有加，把韓國當作其民主對抗威權政府的全球聯盟的主要盟友之一。韓國還同日本一道，是美國制衡中國的一個重要夥伴。拜登選擇韓國是正確的，但選擇尹錫悅卻是看錯了人。」

美日韓聯盟往何處去

杜塞道夫出版的《商報》評論 認為，尹錫悅採取軍政府般的手段打壓反對派，無異於政治上自取滅亡。評論寫道：

「韓國總統尹錫悅試圖從軍事獨裁時代的工具箱裡找出一件利器，卻因此斷送了自己的政治生涯。在與議會中佔多數的反對黨的政治鬥爭中受困的尹錫悅周二頒布戒嚴令，但在國會決議一致否決其步驟之後，周三又不得不宣佈解嚴。

軍隊在戒嚴令取消後撤離國會大廈 圖片來源： Kim Ju-sung//Yonhap/AP/picture alliance

好消息是，韓國的民主劫後餘生。國會依靠民主黨等反對黨和尹錫悅的保守派國民力量黨一些成員的表決，推翻了戒嚴令，尹錫悅也立刻接受了這一決議，不得不面對自己政治生命的終結。壞消息是，韓國這個高科技國家在短期內喪失了政治行動能力，其未來難以預見。」

作者指出，尹錫悅鋌而走險的真正原因是，他認為反對黨在國會阻撓財政預算和彈劾政府官員是對總統和他個人的攻擊。但他的這一招讓自己在這場跌宕已久的權力鬥爭中出局。

「他還能繼續執政到任期結束的可能性很低。隨著尹錫悅下台，在韓國國內備受爭議的美日韓三方聯盟可能面臨解體。韓國將再次迎來權力更迭，其內政和外交影響尚難以預測。」

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