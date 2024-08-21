德語媒體：「誰掌握了人工智慧 誰就將主宰世界」

1979年，在中國領導人鄧小平和美國前總統卡特的積極倡導下，中美簽署了科技合作協定。現如今，科技領域已經成為中美兩國爭奪的主戰場，合作協議能否續延當然也就被劃上了大大的問號。

（德國之聲中文網）《商報》發表評論稱，中美科技合作協議不能順利續簽，說明技術領域的民族主義正在快速崛起，相互間的不信任正在取代相互間的技術交流。這篇題為《我們更需要一些技術愛國主義》的評論寫道：

「科學與技術已經成為大國之間技術新冷戰的主戰場。不信任取代了技術領域的交流和轉讓。《金融時報》前不久援引美國國家科學、工程和醫學研究院院長圖雷基安（Vaughan Turekian） 的話報導稱：『直到五年前，還沒有人會去關注美中科技合作協定，現如今它卻成了雙邊關係的核心問題。』早在2018年，英國科技企業老總霍加斯（Ian Hogarth）就曾預言，‘人工智慧民族主義』將成為未來的發展趨勢，現如今，這一趨勢正在加劇大國間的相互隔閡。霍加斯當年就明確表示，人工智慧的快速發展將加劇重要國家間的軍備競賽。

1979年，美國總統卡特夫婦在白宮歡迎中國領導人鄧小平夫婦來訪。 圖片來源： CONSOLIDATED PICTURES/AFP

這一切，顯然被霍加斯不幸言中了：在新型晶片的研發領域，美國試圖將中國拒之門外，而作為回應，北京則在打造本国的人工智慧供應鏈。歐盟推出‘人工智慧法案』，希望在全球範圍内为人工智慧制定標準。與此同時，法國研發成功了自己的聊天機器人Mistral ，德國則用100億納稅人款項去補貼英特爾在馬格德堡開設工廠。沙烏地阿拉伯也將該國的石油美金投入高科技領域，並以低廉的能源價格吸引高能耗的科技企业来沙烏地阿拉伯投資建廠。印度希望借助本土語言『大型語言模型』（LLM）來保護印度的民族認同感，並為此研發出了耗資僅500萬美元的廉價聊天機器人。」

評論寫道，早在2017年，俄羅斯總統普丁就曾表示，誰掌握了人工智慧，誰就將主宰世界。恰恰是這種霸權與技術的相互依存關係，正在助长“人工智慧民族主義」的發展。未來一個國家的富強程度，將首先取決於機器的智慧型化程度，也正因為如此，每一個國家都會努力擁有自己的人工智慧機器。

「從技術和學術角度而言，‘人工智慧民族主義』的存在毫無意義。因為只有像自由貿易那樣推動國際合作和技術轉讓，最終才能達到各方都從中獲利的結果。目前面臨擱淺的中美科技合作協定就是一個明顯的例證。」

基於自由貿易的經驗，我們都知道，經濟領域的民族主義和保護主義只會導致資源浪費，各國都無法得到充分的發展。而技術民族主義還會導致各國政治關係的緊張化。在地緣政治嚴重衝突的當今世界，如果我們能用技術愛國主義取代『人工智慧民族主義』，倒是一個更好的選擇。正如英國作家奧威爾1945年所說的那樣：『無論在軍事領域，還是文化領域，愛國主義的本性都是防禦性的。而民族主義卻同爭奪霸權密不可分。』」

上周，中國民政部發布《婚姻登記條例（修訂草案徵求意見稿）》之後，立即在網上引起熱議。按照草案的新規定，今後當事人只須出具身份證，簽署未婚聲明，即可登記結婚。《時代》周報報導寫道：

「官方媒體對簡化結婚手續的方案表示贊賞，而社媒上網民則紛紛吐槽表達不滿。有人擔心，這會給重婚和身份詐騙大開方便之門。此外還有人對離婚冷靜期的規定提出批評，認為這樣一來，不願離婚的一方隨時都可以提出申請，終止離婚程序。

微博上有人評論相關規定是在設置『陷阱』：因為結婚雖然變得非常容易，但離婚卻難上加難。9月11日前，公眾可對新版婚姻登記條例發表意見。

官方的新華社報導稱，過去十年以來，中國結婚數量減少了一半。今年上半年，共有343萬對新人登記結婚，僅相當於2024年同期結婚人數的一半。

新華社援引專家的話報導稱，結婚人數減少的原因包括婚齡人口減少、婚姻觀念的變化以及經濟方面的顧慮等等。越來越多的年輕人決定推遲進入婚姻殿堂的時間。」

摘編自其他媒體的內容，不代表德國之聲的立場或觀點。

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。