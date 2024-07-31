德語媒體：興奮劑醜聞籠罩下的獎牌

巴黎奧運會的女子一百米蝶泳比賽中，中國選手張雨菲獲得銅牌。由於幾年前張雨菲同其他一些中國遊泳選手曾有過「誤食」禁藥的先例，這枚銅牌自然也就引起了德語媒體格外的關注。有關興奮劑的討論，也為巴黎奧運會蒙上了陰影。

（德國之聲中文網）《南德意志報》發表評論稱，張雨菲是當年藥檢陽性的23名中國選手之一，偏偏是她獲得了一百米蝶泳的奧運銅牌，此事在國際體壇引起的震動之大，也就可想而知。這篇題為《世界反興奮劑機構的嚴重失職》的評論寫道：

「現年26歲的張雨菲真能永遠保住她的100米蝶泳奧運銅牌嗎？亦或在四到八年之後，她不得不上交獎牌？或許這一切很快就會發生，畢竟這起中國遊泳選手興奮劑醜聞已經掀起了巨大的波瀾？在巨大的公眾壓力下，世界反興奮劑機構WADA已經不得不開始採取行動了。今後幾天內，問題也許將不再是是否會有中國遊泳選手的興奮劑問題東窗事發，而是會有多少名這樣的中國選手。當年的23名涉事選手中，有超過十人正在巴黎參賽。

作為國際奧委會的左膀右臂，世界反興奮劑機構的失職在巴黎奧運游泳館中得到了充分的暴露。全世界的關注之下，WADA如同一個蹩腳的跳水選手，正在從十米跳台上助跑滑落，並濺起了巨大的水花。

巴黎奧運會上，世界反興奮劑機構WADA面臨著巨大的輿論壓力。 圖片來源： picture-alliance/dpa/EPA/J. C. Bott

WADA有三年的時間，可以來徹底澄清中國選手的藥檢陽性問題，但他們卻沒有做任何事情。當年，他們接獲通報，告知有23名中國選手曲美他嗪檢測呈陽性，這是一種禁用的心臟類藥物。中方的解釋是，這些運動員是在下榻飯店進食時，遭到了藥物污染。對於中方的此番解釋，世界反興奮劑機構基本全盤接受。儘管各方對這種解釋提出嚴重質疑，但WADA卻一如既往地對『誤食中毒』一說表示信服。今年春季，這起興奮劑醜聞被媒體曝光，WADA不得不為此聘用了一名特別調查官。但在巴黎奧運會前夕，調查尚未結束。迄今為止，只完成了臨時性調查報告，涉事運動員也因此得以在巴黎參賽。」

評論指出，23名運動員在同一時間因「誤食」而藥檢陽性，聽起來實在是匪夷所思。也正因為如此，世界反興奮劑機構更應該在賽事開始前，對事件予以徹底澄清，否則，對各國競爭對手不公平，對中國遊泳選手也不公平。

「世界反興奮劑機構本應及時讓獨立科學家介入調查，並及時提交詳盡的調查報告，為所有的疑惑提供答案。誤食事件發生時正值疫情時期，當時中國對清潔衞生的追求已經到了登峰造極的地步，這種背景下，幾周之後，有關當局居然還是在涉事飯店的廚房裡發現了曲美他嗪的殘留物，這聽上去，實在是匪夷所思。德廣聯發布的聊天記錄似乎可以證明，涉事的23名運動員當時並沒有下榻於同一家飯店。

WADA不僅可以，而且也必須在奧運賽事開始之前，將這些疑點予以澄清。但事實卻是，舉行奧運游泳賽事的拉德芳斯體育館內，充滿了質疑和猜忌的氛圍。」

Sport1: 興奮劑檢測不應成為兒戲。 圖片來源： Felipe Dana/AP/picture alliance

體育新聞平台Sport1.de的網站上發表題為《鬧劇般的獎牌爭奪戰》的評論寫道，在百米蝶泳銅牌的爭奪中，德國選手科勒以微弱差距敗給了中國選手。但這名中國選手或許根本就沒有參賽資格，興奮劑檢測已經成了兒戲，而科勒則成了無辜的犧牲品：

「賽後，科勒直截了當地表示，比賽結果讓人感覺很奇怪。「獎牌現在屬於她，但我希望，事情會發生變化。」這枚銅牌將來會補發給科勒嗎？不能排除這種可能性。但當下的情況是，（奧運頒獎時）科勒兩手空空一無所獲。能夠發生這種情況，本身就是一個鬧劇。

世界反興奮劑機構WADA的使命，本來就是保障體育運動的純潔，保障機會均等，保障運動員的健康。然而，巴黎奧運會開賽幾天以來，WADA已經名譽掃地。」

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