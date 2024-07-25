德語媒體：習近平變成中東總教父？

哈馬斯和法塔赫在北京發表聯合聲明，依然是德語報刊關心的話題。波昂《總匯報》認為，中國對中東的影響力在上升，對於西方而言則絕非好消息。《每日郵報》也指出，聯合聲明本身對和解進程貢獻不大，但中國影響力卻顯著上漲。

中國是否會更為積極地插手中東事務？ 圖片來源： Pedro Pardo/AFP/Getty Images

（德國之聲中文網）波昂出版的《總匯報》以「法塔赫與哈馬斯聯合聲明中的空洞詞藻 」為題，刊發評論指出，這份聲明的最大亮點就是簽署地點是北京，這意味著中國對中東的影響力在上升，對於西方而言則絕非好消息。

「這條新聞彷彿就是來自平行時空：法塔赫和哈馬斯的代表在北京就組建加薩地區和約旦河西岸地區的巴勒斯坦聯合政府達成了共識。哈馬斯的一名代表甚至說這是『歷史性時刻』，彷彿雙方簽署的這份充滿空洞辭藻和宏大許諾的聲明真有一絲一毫的改變現實的可能性。」

「真正的現實是這樣的：幾十年來，法塔赫和哈馬斯不共戴天，衝突讓許多人都失去了生命。為了奪取加薩政權，哈馬斯的人曾經把法塔赫官員從高樓上推下。此後，雙方多次高調宣稱要和解甚至組建聯合政府，但都沒有實際行動。如今的局面下，這樣的計劃更顯荒謬：自從哈馬斯去年10月發動恐怖襲擊以來，以色列正在對加薩的哈馬斯組織開戰，並將軍事上、政治上消除哈馬斯的權力作為其公開目標。作為一個組織、一種理念，哈馬斯固然會比這場戰爭更為長久。但是在去年10月7日的暴行後，以色列將會採取一切手段來阻止哈馬斯參與到加薩的巴勒斯坦政權中。」

「也許，這條新聞最有趣的地方就是其來源地：北京。在一年多前，中國已經促成了伊朗与沙烏地阿拉伯和解。經濟層面上，中國很早前就開始在中東擴大經營；如今，政治影響力似乎也隨之而來。對於西方而言，這可能不是什麼好消息。」

去年4月，沙烏地阿拉伯和伊朗在中國宣佈和解 圖片來源： Iran's Foreign Ministry/WANA/REUTERS

維爾茨堡出版的《每日郵報》以「中國已經可以將自己視作世界強國 」為題，刊發評論指出，北京能夠將包括敵對多年的法塔赫、哈馬斯在內的巴勒斯坦各派系聚攏在一起，就足以證明其對中東事務的巨大影響力，習近平和普丁也正在成為攻擊以色列的中東恐怖分子背後的總教父。

「去年把宿敌沙烏地阿拉伯和伊朗拉到談判桌上的中國，如今又讓敵對多年的法塔赫、哈馬斯等巴勒斯坦各派別發表『結束分裂』、『加強民族團結』之宣言，並以組建包括加薩、約旦河西岸、耶路撒冷在內全部巴勒斯坦領土的臨時民族和解政府為既定目標。」

「當然，我們不應該沉溺於這樣的幻想：聲稱擁有加薩的哈馬斯和統治約旦河西岸的法塔赫之間根深蒂固的敵視已經終結。即便中國也無法用一張吸水紙吸乾仇恨的海洋。令人印象深刻、同時也令人恐懼的一點則是：北京如今在中東地區所擁有的舉足輕重的影響力。」

「誰能讓伊朗和沙烏地阿拉伯、然後是哈馬斯和法塔赫做到談判桌前併發表聯合聲明，誰就能認為自己是世界強國。普丁、習近平宣揚的『國際新秩序』，由此正在中東成型：在地區範圍內，伊朗負責協調、組織、資助『抵抗軸心』抗衡以色列，畢竟伊朗已經是哈馬斯、真主黨、胡塞武裝背後的支持者；在國際政治舞台上，俄羅斯和中國則是『抵抗軸心』背後的支持者。習近平和普丁就是針對以色列的中東恐怖主義背後教父的教父。」

摘編自其他媒體的內容，不代表德國之聲的立場或觀點。

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。