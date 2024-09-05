德語媒體：習近平的魅力攻勢

九月五日，中國最高領導人習近平出席中非合作論壇併發表主旨講話。他宣佈，中國同所有非洲建交國的雙邊關係提升到戰略關係層面，中非關係整體定位提升至新時代全天候中非命運共同體，將實施中非攜手推進現代化十大夥伴行動。

（德國之聲中文網）柏林出版的《日報》寫道，中國黨和國家領導人以「極速約會」的方式同數十位非洲國家領導人舉行單獨會晤，並對非洲的發展做出慷慨承諾。這也是新冠疫情後，中國舉辦的最大規模外交活動。這篇題為《習近平的極速約會》的文章寫道：

「事實上，中非合作論壇的蜜月期早已過去，冷靜重新佔據上風。想當初，中國曾是極受歡迎的投資者和貸款提供者，而現如今，自身經濟也陷入困境的中華人民共和國資金早已不再寬裕。同西方國家和銀行一樣，中國現在也極力要求對方嚴格履行還貸義務，但同時也有人指責中方是在設立『債務陷阱』。中國投資和承建的一系列項目，並非各個都是明智之舉，有些項目變成了『白色大象』，耗費巨資，但卻收益有限。

種種跡象顯示，同西方國家和當年的殖民列強一樣，中國的興趣焦點也主要集中在非洲的礦產資源，充其量只會將非洲大陸視為重要的銷售市場，而對促進當地生產能力、向當地轉移專業技術的意願則非常有限。對於一些在非洲的項目，中方更願意從中國調來工人，而不願意雇傭當地勞動力。正因為如此，有些非洲國家曾爆發反華抗議活動。

此次北京中非合作論壇有四個核心議題：治理、工業與現代化、和平與安全以及中國的一帶一路倡議。中國在非洲的許多項目都被視為是所謂『新絲綢之路』的一部分。而在非洲發展可再生能源以及向非洲出口綠色能源技術則被視為中非現代化合作的重要議題。面對西方愈演愈烈的貿易保護主義，迫使北京急於向非洲出口產品和技術。」

中國領導人習近平會晤坦桑尼亞總統哈桑。 圖片來源： Tanzania presidential communication unit

《日報》文章寫道，中國在非洲大舉投資，也尤其政治層面上的考量：

「在同美國和西方開展的霸權競爭中，中國一向視非洲為其政治支持力量的大本營，這一點在聯合國表決中得到充分體現。為此目的，中華人民共和國也加強了對非洲媒體的投資，並向非洲提供大量獎學金。



北京舉辦的非洲峰會已經引起很多國家傚尤。俄羅斯、日本、印度和韓國都在競相舉辦能夠引起媒體效應的非洲峰會。上周，峇里島舉行了第二屆印尼非洲論壇。在印尼，人們仍對1955年的萬隆亞非會議津津樂道。當年來自亞洲和非洲的殖民地國家聚首萬隆，為日後的不結盟運動奠定了基礎。」

德廣聯《每日新聞》欄目發自北京的報導稱，在中非合作論壇上，中方對非洲做出了慷慨的投資承諾，但投資力度則顯然今非昔比。

「中方表示，今後對非洲的投資將更加注重『小而精』。儘管投資額度有關減少，但中國對很多非洲國家仍具有極大的吸引力。同在歐美國家相比，這些非洲國家在北京的共產黨政府那裡獲得了更多的關注。除此之外，中國也不會對非民主的發展模式或專制政治提出批評。

中非合作論壇是疫情結束後，北京舉辦的最大規模國際性活動。為此，中國首都採取了極其嚴格的安保措施。」

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