德語媒體：習近平歐洲三國行暴露「歐洲在地緣政治上處於第二梯隊」

德國《商報》發表客座評論指出，習近平在歐洲之行中訪問法國、塞爾維亞和匈牙利並非巧合，匈牙利就經常阻止歐盟就中國問題做出聯合決議，充當特洛伊木馬。因此「歐洲人在與中國打交道時越團結，就越能影響北京的行動」。《信使報》分析認為，俄羅斯會在武力侵台的問題上向中國提供支持。

（德國之聲中文網）德國《商報》發表智庫歐洲對外關係委員會（ECFR）高級研究員普格裡林（Jana Puglierin）撰寫的評論文章《歐洲輕率錯過對華政策機遇》。文章指出，中國國家主席習近平此次進行的歐洲三國行「揭示了歐洲在地緣政治上處於第二梯隊」。

文章開篇寫道：「『與中國的成功交往需要整個歐洲的力量。因此，德國政府始終將其對華政策與歐洲保持一致。』這就是聯邦政府從2023年夏季開始的對華戰略的表述。作為德國總理並不需要為此目的非得前往巴黎和法國總統馬克宏、歐盟委員會主席馮德萊恩一起接見中國國家主席習近平。」

「不能忘了的是，中國的戰略的一部分是分裂歐洲並使其相互對立。習近平在歐洲之行中訪問法國、塞爾維亞和匈牙利並非巧合，匈牙利就經常阻止歐盟就中國問題做出聯合決議，充當特洛伊木馬。」

文章寫道：「歐洲人在與中國打交道時越團結，就越能影響北京的行動。近年來，整個歐盟對中國的看法都在向負面方面做出改變，許多參與者都認為在與中國打交道時需要積極、戰略性和多維度地降低風險。」

「在雙邊關係中，歐盟國家往往沒有真正表現出將歐洲置於首位的意願，而是競相爭奪中國的青睞和良好的經濟關係。歐洲的總體戰略利益往往處於次要地位。不幸的是，這種印象也是在肖爾茨上次訪問之後得出的。」

文章指出：「與太多歐盟成員國不同，歐盟委員會清楚地認識到與中國過於密切和信任的合作對安全政策的影響。這包括嚴重依賴的風險，中國可以利用這種風險來限制依賴國家的行動能力，並使它們更容易受到勒索。」

俄羅斯總統普丁下周將訪問北京。 圖片來源： Ramil Sitdikov/Tass/IMAGO

「俄羅斯會在侵台問題上向中國提供支持」

美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）5月初在國會聽證會上表示：「我們看到中國和俄羅斯首次在台灣問題上合作，並認識到中國肯定希望俄羅斯與他們合作，我們認為他們沒有理由不合作。」海恩斯提到的是中國和俄羅斯舉行的聯合軍演，兩國也曾於2022年首次在台灣附近舉行聯合軍演。

慕尼黑《信使報》發表文章指出，在烏克蘭戰爭中，中國站在俄羅斯一邊。「為了感謝中國人的支持，普丁在另一場重大衝突中也打算給中國人提供支持：在台灣問題上，俄羅斯完全站在北京一邊。在3月中旬的選舉勝利後，普丁宣佈這個民主治理的島嶼是中國的一部分並應該與中華人民共和國實現統一。」

「美國卡內基智庫分析師達加耶夫（Andrei Dagaev）在一篇文章中寫道：『對烏克蘭的全面入侵最終使台北和莫斯科站在了相反的地緣政治戰線上。戰爭爆發後，台北立即明確表示支持烏克蘭，並承諾加入西方制裁。俄羅斯隨後將台灣列入不友好國家和地區名單。』」

最近美國承諾向台灣提供80億美元的援助。文章寫道：「俄羅斯政治學者雅諾夫斯基（Oleg Janowski）在《外交家》雜誌撰文指出，對台灣的援助計劃是『真正的升級——至少從俄羅斯的角度來看』。雖然向烏克蘭提供的610億美元不會帶來戰場上的轉機，但向台灣提供的資金將是『真正的游戲規則改變者』。他指出，該計劃將產生『重大影響，莫斯科需要採取集中行動來保護其利益』。」

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