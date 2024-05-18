德語媒體：「美國恐懼」、「法國恐懼」和「德國恐懼」

針對美國最新對中國電動汽車加徵100%特殊關稅的政策，德國媒體紛紛發出譴責聲音，認為這是美國選戰期間的貿易保護主義行為。但在歐盟該如何應對的問題上，卻有完全不同的看法。

（德國之聲中文網）位於德國西部城市杜塞道夫的《萊茵郵報》在其名為「西部之聲」的版面上刊登題為「一場破壞性的關稅競賽」的評論文章指出：關稅競賽短期內或許對少數人有利，但長期來看對所有人都有害，保護主義最終只會製造更多的輸家。

名為Antje Höning的作者在評論的開頭寫道：「乍看之下，這件事似乎很明確：中國通過補貼其汽車和太陽能產業來獲取不公平的競爭優勢。為此，美國總統喬‧拜登決定將對中國商品的關稅從25%提高到100%，以此將其排除在美國市場之外。然而，儘管拜登的動機是可以理解的，但他的政策卻是錯誤的。他為了保護部分工業，犧牲了其他企業獲得廉價原材料和消費者購買廉價中國汽車的機會。」

拜登在選戰如火如荼之際 拿出了向中國產品大幅增稅的殺手鐧（資料圖片） 圖片來源： White House/ZUMA Press Wire/picture alliance

評論接著指出：「歐洲國家也會受到拜登關稅政策的影響：中國無法在被封鎖的美國市場出售的商品將湧入歐洲市場。然而，歐盟委員會若對此採取報復性關稅措施，將是一個錯誤。關稅不僅損害了歐洲消費者和企業的利益，也容易導致中國報復性地封鎖德國豪華汽車市場。關稅競賽短期內或許對少數人有利，但長期來看對所有人都有害，保護主義最終只會製造更多的輸家。」

「這並不意味著歐洲應該容忍中國的不公平行為」，作者在結尾評論稱：「在涉及安全問題時，歐洲國家必須以法規回應，比如華為在德國移動網路中不應該有立足之地。然而，在其他方面，貿易應該保持自由。歐洲製造商需要通過高品質的產品說服消費者，讓他們相信歐洲產品優於中國的廉價商品。」

《新蘇黎世報》：「歐盟不應跟隨美國」

針對美國最新針對中國產品大幅提高關稅的行為，瑞士的《新蘇黎世報》發表的文章題為「歐盟不應跟隨美國」，指出：「美國採取的這一措施顯然是總統喬‧拜登在選舉期間的純粹保護主義行為，歐盟不應被其影響。儘管歐洲議會選舉臨近，但布魯塞爾應謹慎考慮是否冒著貿易戰的風險進行報復，尤其是在中國可能採取報復性關稅的情況下。」

評論稱：「雖然中國確實通過直接補貼支持過本國的企業，但在通過補貼提高本國企業競爭力方面，美國和歐洲也不是無辜的。因此，布魯塞爾應仔細權衡，是否值得冒險引發一場破壞性的貿易戰，特別是在中國政府幾乎肯定會採取報復性措施的情況下。」

法國品牌在中國市場幾乎沒有存在感 圖片來源： Renault

作者隨後深入分析寫道：「在應對所謂的中國汽車入侵時，歐盟這次表現出的是『法國的恐懼』，而不是通常所說的『德國的恐懼』。中國廠商主要集中在中低端市場，對法國和義大利品牌以及大眾集團的一些品牌構成競爭。相反，寶馬、賓士以及大眾的奧迪和保時捷品牌幾乎完全專注於高端市場。而且，德國製造商在中國這個全球最大的汽車市場非常成功，他們每售出三輛車中就有一輛是在中國銷售的，保障了大量德國就業崗位。相比之下，法國和義大利品牌在中國市場幾乎沒有存在感。如果中國採取報復性關稅措施，這將對德國製造商造成巨大打擊。」

所以作者認為：「冷靜來看，所謂的席捲歐洲的中國電動車風暴目前還只是微風。2023年，中國汽車在歐盟市場的佔有率僅為2.6%，在德國則為1.3%。」因此作者建議：「布魯塞爾應超越單純的國家利益，確保市場競爭條件大致公平。然而，目前尚未到需要通過提高關稅來保護本土供應商的地步。來自中國的競爭對消費者有利，因為他們可以從更多的選擇和更低的價格中受益。更激烈的競爭還將激勵本土供應商提升自己。相反，貿易戰將推高價格並減少供應。此外，歐盟如果一方面長期以來以氣候保護為由推動電動汽車，另一方面卻阻礙外國供應商進入市場，尤其是那些有助於實現其目標的外國供應商——這將損害歐盟的信譽。」

《南德意志報》：「一項中國戰略」

德國《南德意志報》最近也在一篇評論文章中呼籲歐盟拿出「一項中國戰略」，在以此為題的評論文章中，作者Florian Müller指出：「拜登總統宣佈的關稅不僅影響電動車，還波及電池和太陽能電池板，總價值180億美元的美國進口商品受到影響，而中國對美出口總額達4270億美元。因此，經濟影響是可控的，但象徵意義重大，因為這些關稅瞄準了中國政府認定的增長驅動力產業。」

文章隨後寫道：「因此，更有可能的是，北京將繼續對華盛頓採取現有策略：對來自中國視角的不公正挑釁（如晶片制裁和TikTok禁令）進行強烈抗議，但在報復上保持克制。這樣，北京可以在全球南方國家面前將自己塑造成美國帝國主義的受害者，並指責美國背離了世界貿易組織的原則（儘管中國自己從未完全遵守這些原則）。」

作者隨後指出：「儘管有這些關稅存在，美國仍將繼續從中國進口大量商品。美國政府希望通過關稅恢復失去的工業崗位是不現實的。例如，中國的太陽能公司近年來將生產終端轉移到東南亞，從而繞過了關稅。儘管這種方式成本略高，但中國企業仍然具有價格優勢。

從中看到歐洲機會的作者認為：「對於歐洲來說，這是一個採取不同路徑的機會。歐洲可以吸引在關鍵領域具有全球競爭優勢的中國企業，在當地進行生產，帶來就業和技術轉移……但同時，歐洲必須小心不要過於依賴中國技術，並保持自身工業的競爭力。雖然關稅可以作為工具，但需要有清晰的戰略支持。」

摘編自其他媒體的內容，不代表德國之聲的立場或觀點。

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。