德語媒體：美國大選與中國

如果哈里斯當選總統，她的對華政策與川普会有何種區別？《法蘭克福評論報》予以分析。《每日鏡報》客座文章則認為，北京正在集中精力為川普再次上台做準備。

（德國之聲中文網）《法蘭克福評論報》寫道：「哈里斯知道，北京多麼容易被激怒。2022年1月，這位美國副總統前往宏都拉斯出席這個中美洲国家新總統的就職典禮。時任台灣副總統賴清德也來到宏都拉斯。……哈裡斯和赖清德僅說了幾句話，拍了幾張照片，對中國來說，就足以指責哈里斯『玩火』。」

文章寫道：「如果哈里斯11月在美國大選成為拜登的繼任者，那麼在外交上，她首先應對的是烏克蘭戰爭和中東危機。不過，長期來看，對華關係將成為決定性的議題。因為在華盛頓存在跨黨派的一致，即中國是美國最大的對手，無論在經濟上還是地緣政治上。而北京也將美國視為未來十年最大的挑戰，國家主席習近平指責美國『全方位遏制、打壓中國』。特別是川普以及之後拜登對中國進口徵收的懲罰性關稅，令中國感到痛楚。」

文章寫道：「哈里斯迄今與習近平僅有一面之緣，2022年11月，在曼谷舉行的亞太經合組織峰會上。她對中國的表態鮮有見諸報章，作為副總統以及此前參議員期間，現年59歲的她主要處理內政議題。鑑於北京與華盛頓的關係如今比川普任內最嚴峻的時候好不到哪去，她也必須表明立場。」

「比如在台灣問題上。2022年夏天，哈里斯曾表示，美國將繼續支持台灣，因為『台灣是一個活躍的民主政體，為全球福祉作出貢獻。』…川普不久前則在採訪中要求台灣為防禦買單。」

「在中國與菲律賓的南中國海衝突上，哈里斯也作出明確表態。近些年來，她已六次與菲律賓總統馬科斯會晤。」

文章寫道：「哈里斯去年在一次採訪中表示，與中國打交道，不是要完全切斷關係，『而是確保我們維護美國利益，扮演領導角色，而不是跟隨他人的規則』。與川普不同，她將重視與美國在亞洲和歐洲的同盟夥伴關係。在中國看來，這讓她比單打獨斗的川普更危險。」

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北京的考量

《每日鏡報》發表政治風險咨詢公司歐亞集團（Eurasia Group）總裁佈雷默（Ian Bremmer）的客座文章。文章寫道：

「中國領導層確信，美國共和黨和民主黨少有的一致願望是，遏制中國自然而然的增長以及合法擴大其影響力。」

「北京認為，兩黨的不同之處則在於，想要使用何種經濟政策工具，以及如何、合適使用。」

「北京領導層的這一立場並不令人驚訝。畢竟，總統拜登在川普任期後，引入了新的關稅和技術限制，並擴大了與反對中國的聯盟夥伴如日本、韓國、澳洲甚至印度的關係。」

然而，看上去，中國正集中精力為川普第二任期做準備，以自身政策適應可能帶來的挑戰。文章寫道：「目前，這位78歲的共和黨人在美國大選中被認為更有勝算，而北京知道，提前為川普的第二任期做準備，比為哈里斯當選總統做準備，要更為重要。」

「中國官員公開表示，如果川普重掌白宮，可能會帶來美國關閉本國市場，從而迫使中國加強本土消費市場，並轉向其它外國市場。儘管中國預計到一場貿易戰可能會到來，但不希望使之激化。」

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