德語媒體：空有中國戰略 實無統一政策

中國竭力阻止歐盟對中國電動汽車加徵關稅，引起德語媒體的關注。《世界報》認為，德國政府的內部不僅在關稅問題上存在分歧，在整個對華政策上也缺乏統一性。有專家則分析這種模凌兩可系有意而為之。

（德國之聲中文網）中國商務部部長王文濤近日在歐洲訪問，試圖游說各國，爭取歐盟改變或下調對中國電動汽車的關稅稅率。《法蘭克福匯報》周五（9月20日）在其經濟版刊文「中國還能阻止歐盟關稅嗎？」（Kann China die EU-Zölle noch bremsen?）。

文章注意到中國方面對此作出的外交努力，但同時指出：「長期以來，中國的策略看起來缺乏協調：總是通過中國官方媒體發出新的威脅或提出新建議。中國接連對歐洲的烈酒、豬肉、乳製品以及大排量汽車發出了貿易威脅。有時先是威脅惡化這些產品的貿易條件，隨後又考慮改善它們。雖然（中國）反傾銷調查發現歐盟的烈酒，特別是法國干邑，以傾銷價格出售，但中國暫時沒有加徵關稅。這給人的印象是，北京不斷提出各種可能的措施，看看哪一個能夠奏效。」

文章繼續寫道：「過去幾天，這一策略似乎首次產生了效果。中國成功地說服西班牙轉變立場，成為反對關稅的國家之一。此前，西班牙與法國一起被視為關稅的兩個主要支持者。然而，現在西班牙首相桑切斯在訪問中國期間明確表示反對關稅。這是胡蘿蔔加大棒策略的成功運用。一方面，（中國）反傾銷調查主要針對的是西班牙這個歐盟對中國豬肉的最大出口國；另一方面，最近一些中國公司宣佈在西班牙進行大規模投資。例如，汽車公司奇瑞在西班牙建設了一家工廠，能源公司遠景投資10億美元用於西班牙的氫能項目。」

德國政府的內部分歧

《法蘭克福匯報》駐布魯塞爾、柏林和上海的三名記者共同完成了這篇報導。報導還介紹了德國方面的態度：德國總理府對西班牙的轉變表示支持，因為德國一直對歐盟的這一關稅計劃持懷疑態度。文章寫道：「德國總理肖爾茨（社民黨）擔心，這可能會導致中國採取報復措施，而這些措施將特別打擊德國的高端汽車製造商。德國政府的這一立場沒有改變。據悉，總理府過去幾天進行了大量電話溝通，試圖阻止關稅的實施。」

德國經濟部長哈貝克17日會見來訪的中國商務部長王文濤 圖片來源： Jörg Carstensen/dpa/picture alliance

然而，文章筆鋒一轉：「德國政府內也有支持關稅的聲音，經濟部長哈貝克（綠黨）就是其中之一。」因此，文章作者透露，布魯塞爾普遍認為，由於柏林內部立場不同，德國在最終的關稅表決中可能會棄權。德國在7月的一次試探性投票中也已經採取了棄權立場。

文章總結道，儘管中國有上述努力，歐盟外交官認為，表現出反對關稅態度的成員國依舊是少數。即便德國試圖阻止關稅，必須聯合15個國家並代表至少65%的人口，才有可能成功阻止，而這是幾乎不可能會發生的事情。文章最後指出，雖然許多國家可能在投票中選擇棄權，但這並不意味著他們反對關稅，只是為了避免成為中國報復的目標。

缺乏統一的對華政策

《世界報》也注意到德國政府的內部分歧，而且不僅是在歐盟對中國電動車加徵關稅的問題上。在制定統一的對華政策方面，德國政府也無法達成一致。這篇由該報駐亞洲記者Christina zur Nedden撰寫的報導指出，儘管德國發布了中國戰略，作為未來與中國打交道的綱領，但實際行動中卻鮮有統一的立場。

在中國戰略中，德國政府將中國同時視為夥伴、競爭者和制度性對手。《世界報》的作者認為這其中似乎首要強調的是「夥伴」：從經濟角度來看，中國仍然是德國最重要的合作夥伴之一；而「去風險化」的目標，即減少在關鍵基礎設施領域的依賴，迄今為止進展緩慢。今年4月，肖爾茨率領龐大的經濟代表團訪問中國，發出了與梅克爾時代一樣的「一切照舊」的訊號。

今年4月，德國總理肖爾茨訪問中國 圖片來源： picture alliance/dpa

文章繼續寫道：「德國外交部長貝爾伯克對此持更為批判的態度。她在一年前訪問中國時，提到中國對維吾爾族的侵犯人權問題，並警告北京不要對台灣發動可能的攻擊。而肖爾茨在與中國總理李強會晤時，則沒有觸及這些敏感問題。」

模棱兩可 有意為之？

文章作者注意到，德國政府在紙面上對中國戰略持一致立場，實踐中卻存在明顯分歧，這一問題早在去年7月的中國戰略發布會上就已顯現：「當時，貝爾伯克在柏林具有象徵意義的中國智庫墨卡托中國中心（MERICS，該智庫已被北京制裁）總部發布了這項戰略。肖爾茨未出席，僅在社交平台X上發表了一條簡短的評論，表示德國並不想與中國脫鉤，而是希望減少關鍵領域的依賴。此事件充分顯示了執政三黨聯盟在對待中國問題上的分歧。」

德國科學與政治基金會亞洲研究組的戈德哈特（Nadine Godehardt）就此向《世界報》分析：「德國近幾年的對華政策旨在保護德國作為經濟強國的地位。因此，德國政府的中國戰略更像是『德國戰略』」。她在《世界報》的這篇報導裡指出，德國對華戰略的模棱兩可是有意為之，以保持一定的靈活性，並且「這也反映了該政策缺乏明確的總體目標」。這種模棱兩可的弱點在於，不同的決策者對中國採取不同的態度，導致德國政府對外顯得缺乏統一性。

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德國發出的強烈訊號

與此同時，《世界報》的作者指出，德國黨派之間的矛盾也引發了來自盟友的疑慮。儘管距離遙遠，日本卻異常給力地援助烏克蘭，但德國在應對中國區域威脅方面的支持卻顯得不足，這可能會令日本感到困惑。

文章最後寫道：「德國和整個歐盟在對華政策上缺乏一致性，削弱了它們在美中緊張關係中的地位。不過，幾天前出現了一線曙光，一艘德國護衛艦穿越了台灣海峽，儘管引發了北京的強烈不滿，這卻向德國的戰略夥伴發出了強烈訊號——這是柏林在烏克蘭戰爭前未敢發出的訊號。」



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