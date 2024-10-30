德語媒體：用印度替代中國，靠譜嗎？

幾天前，德國總理肖爾茨率團訪問印度，與印度總理莫迪召開雙邊政府間磋商會議。德語區各大報刊因此紛紛拋出了一個問題：在強調德中關係「去風險」的今天，印度能夠取代中國的地位嗎？

（德國之聲中文網）不來梅出版的《威悉河信使報》以「印度到底會是更好的中國嗎？ 」為題，刊發評論指出，作為人口老化、缺乏勞動力的出口導向型經濟體，德國必須拉攏印度。

「這個佔據了南亞次大陸的國家有著充足的發展動力。它是全球人口最多的國家，其GDP總量位列全球第五，超過了英國、法國、義大利、加拿大這四個G7國家。俄羅斯根本沒有擠進前十，哪怕在金磚五國中也只能排名第四。14.5億人口的印度還是一個民主政體，從地緣戰略角度而言，這就是針對難以預測的專制大國中國理想的制衡力量。」

作者承認，印度近年來出現了專制的跡象，但是今年的大選中，總理莫迪的政黨失去了議會絕對多數席位，說明該國的民主具備了糾偏能力。在經濟方面，儘管印度在許多方面依然顯著落後於中國，但是其發展速度驚人，因此和印度合作的機遇依然大於挑戰。

「印度向德國出口的最重要物資歧視不是化學試劑、製藥原料或者紡織品，而是智力。在德國從事繳納社保的正式職業的印度移民中，超過半數具備大學文憑或者高級技師資質，而且尤以理工領域為多。根據科隆德國經濟研究所(IW Köln)2021年的調研，印度移民不會侵佔德國社保資源，恰恰相反：科技企業、醫藥行業越來越多地依賴印度人的專業知識。但是，就像勞工市場專家所警告的那樣，印度移民越來越多地來到德國並非自然而然的事情，而是會面臨英語國家的激烈競爭。所以，加強拉攏印度人符合德國的利益，因為總體而言，印度就是一個更好的中國。」

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柏林出版的《日報》反對這一觀點。該報評論以「印度不能取代中國的貿易夥伴地位 」為題指出，就算歐盟能夠在今後幾個月內快馬加鞭簽訂已經談判了整整17年的自由貿易協定，也無法讓印度成為中國市場的替代。

「雖然印度現在的經濟增長率在世界上數一數二，2023年達到了7.6%——但是它原本的基數很低。2023年，印度國內生產總值大約為3.55兆美元，這只相當於中國同期水準的不到五分之一。貿易方面的數字也比較慘淡，2023年德國對印度的出口總額僅為178億美元。」

當然德國政府在意的並不只是貿易，柏林方面也希望印度能夠在烏克蘭和俄羅斯之間發揮調解人的作用。「這方面的盤算恐怕也會落空，因為印度是普丁這場侵略戰爭最大的受益方之一。由於西方對俄羅斯石油實施禁運，因此原本賣給歐洲的石油現在都賣給了印度——而且價格還低得多。這並不違背西方制裁，因為它使得普丁為戰爭付出的代價更大了。但是如果俄羅斯的損失就意味著印度的收益，那麼莫迪總理也就不會採取行動來結束這場戰爭。」

作者最後總結道：「和印度加強貿易關係是沒錯的——但是不會帶來任何地緣政治上的改變。」

《法蘭克福匯報》則以「印度不是中國 」為題，刊發短評指出，不管出於經濟原因還是地緣政治考量，和印度加強聯繫對於德國都是有益處的。但重要的一點是，「應該將印度視為擁有自己經濟特色的獨立大國，而不是首先將其視為中國的替代品」。作者認為，每個國家都有自己的發展軌跡，印度也不一定就要走中國的快速工業化道路。「印度會走自己的路，僅僅因為官僚主義的存在，這條道路就不會是平坦好走的路。儘管如此，德國經濟界只要有足夠的耐性，就能夠在印度次大陸尋找到很多的機會。」

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