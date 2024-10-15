德語媒體：漸行漸遠的台海兩岸

本周一，中國軍隊開始了今年的第二次大規模環台軍演，中國軍方發言人宣稱，此次軍演是對「台獨」勢力發出的強力震撼。而此前台灣總統賴清德在其「雙十」演說，則再度重申了「兩岸互不隸屬」的立場。

（德國之聲中文網）《法蘭克福匯報》發表報導寫道：

「賴清德在其周四發表的演說中，更多地使用『中華民國』一詞，而沒有強調台灣，這普遍被解讀為一種緩和的姿態。中華民國是在1911年推翻帝制後成立的國家，1949年，中華民國政治領導人為了躲避共產黨的追擊而逃至台灣。《金融時報》援引接近賴清德的人寫道，這樣的措辭本來是向北京表達良好意願的訊號。去年之前一直是美國國家安全委員會成員的布魯金斯智庫研究員道什（ Rush Doshi）寫道：『對於對方的緩和姿態，北京非但沒有以緩和姿態作為回應，反而採取了完全不同的態度。』

本周一，中國軍方開始圍繞台灣的大規模軍演「聯合利劍2024B」。 圖片來源： CHINA'S PEOPLE'S LIBERATION ARMY/AFP

北京的《人民日報》則發表社論稱，賴清德的講話是新版『兩國論』，『只是為其頑固台獨立場加上了新的偽裝』。一名高級觀察家前不久對《法蘭克福匯報》表示，北京對賴清德充滿了仇恨。美國國務院對中國的最新軍演『深表憂慮』，稱中華人民共和國的做法毫無道理，『暗藏著事態升級的風險』。」

柏林出版的《日報》發表評論寫道，無論台灣政界做出怎樣的緩和姿態，中國只會按照自身的邏輯令事態升級。這篇題為《漸行漸遠的台海兩岸》的評論寫道：

「中國軍隊周一開始大規模環台軍演時，台灣的日常生活仍一切照舊，絲毫未受影響。島內重大政治事件的前後，中國總是會以越來越強硬的姿態進行恐嚇，這幾乎已經成了固定模式。中國的上一次大規模軍演是在五月，當時新總統賴清德剛剛宣誓就職不久。而這一次軍演的由頭則是台灣的『雙十』國慶。

事實上，賴清德的國慶講話儘管充滿自信，但談及中國時卻充滿了外交辭令：中華人民共和國不能代表台灣，但台灣願意開展平等對話。賴清德甚至多次談及同中國的歷史淵源。」

中華民國成立113周年之際，台灣總統賴清德發表「雙十」國慶演說。 圖片來源： Ann Wang/REUTERS

評論寫道，對於大多數台灣人來說，台灣的正式國名至今仍為「中華民國」，更大程度上只是一個歷史遺存。而賴清德在其國慶講話中，多次強調「中華民國」本是就是對北京政府發出的緩和訊號。

「但這一切均於事無補。在今年五月舉行『聯合利劍2024A』大規模軍演之後，現在又舉行了『聯合利劍2024B』軍演，這不能不加深這樣的印象，即無論台灣採取何種政治姿態，北京總是會按照自身的邏輯去激化事態。

共產黨政權的所作所為，並不能向台灣民眾展示他們的強大，而只能說明北京拒絕一切認真的對話。這些天以來，台海兩岸正在漸行漸遠。」

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