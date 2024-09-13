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德語媒體：正在破滅的歐企「中國夢」

2024年9月13日

在本周發布的立場文件中，中國歐盟商會宣稱，由於北京遲遲不肯履行改革諾言，以及中國經濟形勢總體疲軟，中國市場對歐洲企業的吸引力正在下降。

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Symbolbild EU - China
圖片來源： Jason Lee/REUTERS

（德國之聲中文網）《商報》發表評論稱，過去多年以來，歐洲企業高管們被快速增長的中國經濟矇蔽了雙眼，而對歐洲企業在中國受到的種種不公正待遇卻視而不見。現在隨著中國經濟日漸疲軟，這些高管也該放棄幻想了。這篇題為《歐洲企業高管的夢醒時分》的評論寫道：

「他們默認了強制性的技術轉讓，接受了在中國本土生產時的政府干預。他們一直傲慢地認為，他們能夠保持對中國人的技術優勢。正是基於這種形式的發展援助，現在的中國競爭對手不僅能夠在中國本土同歐洲企業展開競爭，而且這種競爭壓力早已蔓延至歐洲市場

在中國的好日子已經到頭了，在華企業的利潤正在逐步降低。這種背景下，柏林和布魯塞爾要求公平競爭的呼聲日益高漲。歐盟駐華商會剛剛提出了上千條建議，希望能以此改善歐盟在華企業的營運條件。歐盟商會批評的重點包括：日益政治化的營商環境、疲軟的內需、不斷嚴重化的產能過剩以及在市場準入和管控方面所受到的歧視。迄今為止，這類要求基本上都會泥牛入海，得不到任何回應。」

《商報》評論援引歐盟駐華商會主席艾薩克倫德（Jens Eskelund）的話寫道，對一些企業來說，在華的投資風險已經超過了在華經營的利潤。

歐盟駐華商會主席艾薩克倫德：一些歐洲企業對華投資的風險已經超越其在華經營的利潤。
歐盟駐華商會主席艾薩克倫德：一些歐洲企業對華投資的風險已經超越其在華經營的利潤。圖片來源： Ng Han Guan/AP Photo/picture alliance

「布魯塞爾不應低估自身的談判籌碼。美國越是進一步封禁本國市場，中國對歐洲市場的依賴性就會變得更大。正當中國本土市場的繼續疲軟之際，這種依賴只會變得更加突出。儘管內需疲軟，中國領導層仍在極力以擴大生產、並出口過剩產能的方式來促進經濟增長。

是時候同北京就中歐公平競爭問題展開嚴肅談判了。僅僅向中國電動車徵收關稅以示抗爭，顯然是遠遠不夠的。歐盟需要制定一項計劃，確定要保護哪些戰略產業以及如何保護。在此之後，歐盟才能同中國領導層開展平等的談判。在此問題上，歐洲人完全可以向中國學習，例如市場準入必須和本土生產相互掛鉤。這將是中國領導人能夠理解的語言。」

中國宣佈，將從明年開始，逐步提升男女退休年齡。《時代》周報就此寫道：

「中國正面臨著嚴重的人口問題。社會老齡化問題日趨嚴重。造成這一狀況的原因是出生率過低。即便是叫停了一胎化政策之後，出生率至今也沒有出現明顯提升。鑑於當前緊張的經濟形勢，許多城鎮居民也無力生養更多的孩子。

來自官方的數據顯示，兩年前中國每名婦女平均生育1.09個孩子。而在14億總人口中，60歲以上的人口佔大約五分之一，近三億人。專家們預計，2050年時，六十歲以上人口將達到近五億，而總人口則將會繼續萎縮。有鑑於此，在中國，要求推遲退休年齡的呼聲已經由來已久，不過，普通民眾對延遲退休顯然缺乏熱情。」

 

摘編自其他媒體的內容，不代表德國之聲的立場或觀點。

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