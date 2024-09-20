德語媒體：日本小男孩深圳遇害顯示兩面的中國

《每日鏡報》寫道，歷史的敵意轉化成血淋淋的暴力，這在過去數月令在華日本人感到極深的不安。《法蘭克福匯報》描述了中國民眾所表現出的哀悼，但與此同時仍在網路傳播的仇日影片。《商報》指出人們對事件為「個案」的質疑。

（德國之聲中文網）《每日鏡報》題為「北京喚起的民族主義幽靈」一文寫道：一名10歲男孩在去深圳日本學校的路上被刺倒在地，如今已經死亡。這一持刀行兇案的發生正逢「九一八」。而今年6月，在蘇州已經發生過一次類似的事件。

文章寫道：日本和中國的歷史關係極為沉重。日本1930年代在中國犯下可怕的戰爭罪行。直到今天，中國不斷提醒公眾這段創痛。「每天，國家電視台播出歷史肥皂劇，其中的惡棍總是日本人。反日仇恨在社群網站以及飯店餐桌上的對話中很常見。然而，歷史的敵意轉化成血淋淋的暴力，這在過去數月令在華日本人感到極深的不安。一名在北京的日本記者就說道：『晚上很晚坐計程車，我大多會說謊，如果司機問我從哪兒來——只是為了避免不舒服的局面。』」

文章寫道：「在習近平任下，一種社會氛圍滋生，民族主義得以滋長。外國人在媒體中時常被描述為潛在的間諜，西方政府則被臆測為想要阻止中國崛起。最大的敵人始終是日本和美國。而過去數月，這兩國的公民也成為仇恨攻擊的受害者。」

「中國政府將外國作為替罪羊，轉移對本國經濟問題的注意力，使自身的權力合法化。而北京知道，所喚起的民族主義幽靈，會損害國家利益。如果外國人在中國不再感到安全，那麼，不但北京的全球魅力攻勢受影響，已經受到打擊的投資氛圍也會惡化。外交發言人林劍周四表示：『這是一起個案。』這名日本小學生死後數小時，媒體沒有報導，恐怕是不允許報導。政府可能擔心效仿。」

日本使領館20日在微博表示，深圳日本人學校已經收到超過1000束來自社會各界的慰問花束 圖片來源： Weibo

另一面的中國

《法蘭克福匯報》題為「在外國小學門口被刺死」的文章寫道：這起事件以及6月底在蘇州的類似事件是中國民族主義日益高漲的產物。

「但也有另一面的中國。在日本駐北京大使館悼念遇害的這名兒童的微博下方，數十條中國網友的評論表達哀悼。一則評論寫道：『這是仇恨教育的結果。』另一條評論說：『是誰對網上的仇恨言論視若無睹？』暗示中國政府儘管有最大的監控能力，卻容許煽動反日仇恨的言論。」

然而，即便在這名日本男學童去世後，仍有數百則影片繼续在網路上，展示在中國的多所日本學校外部畫面，配以陰暗的音樂，描述保安措施很高。一則發布不到一周的影片下面寫道：『那裡面一定是士兵。這是不是滲透我們中間的一種新形式？』

日外相：堅決要求中國採取進一步預防措施 保障日籍人士安全 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

「所有家長的惡夢」

《商報》題為「持刀襲擊學童事件讓中日愈行愈遠」的文章開頭寫道：這是所有家長的惡夢。

「中國南部的這座科技大都市被認為是除上海之外中國最國際化的城市之一。此外，這裡還有中國第五大日本人群體。」

文章寫道，事件發生後，「第一批企業已經作出回應：日本電子巨頭松下設立了心理咨詢處，此外，其日本員工可與家人返回日本。企業負責相關費用。其它公司也打算跟進。」

文章寫道，至於事件是「個案」的說法，在日本人們已經不再相信了。「日本前驻澳洲大使山上信吾在X平台寫道：『這是多年（反日）學校教育以及過去這些年來戰狼外交下的戰爭言辭的結果。』」

「持這一觀點的不單是山上信吾。加州大學河濱分校知名中國問題專家、人權活動人士林培瑞（Perry Link）在東京表示：『我認為，中共對於日本人是敵人的觀念負責。』他在日本記者協會評價說，深圳的事件是『一個政府在中國利用情緒和意識形態將對社會的掌控最大化的結果』。

「『通過捏造和謊言，讓普通中國老百姓感到，仇恨其他人。』而對於自身處境的沮喪，這樣很容易轉化為對日本人的暴力。」

摘編自其他媒體的內容，不代表德國之聲的立場或觀點。

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。