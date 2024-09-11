德語媒體：拐賣兒童犯罪依舊猖獗

從八十年代以來，拐賣兒童的犯罪活動在中國變得日益猖獗。而養育院則常常是這些被拐兒童的重要買家，因為這些「孤兒」一旦被境外父母收養，養育院就會得到一筆豐厚的報酬。

（德國之聲中文網）《新蘇黎世報》發表評論稱，上周中國政府宣佈叫停涉外收養，這對於打擊販賣兒童活動，無疑是一個好消息。這篇題為《猖獗的拐賣兒童犯罪》的評論寫道：

「中國政府部門一直在聚焦於打擊人口販賣活動。今年春季，官方出台了一項全國性的新行動計劃，鼓勵法庭、學校和地方政府嚴查人口拐賣線索，舉報偽造的出生證明，以拯救被拐人員。從2021年開始，政府一直在進行一項截至2030年的打擊販賣人口全國專項行動。在官方基因庫的幫助下，已有數千個失散家庭得以團圓。

不過，中國政府部門付出的努力還遠遠不夠。在大城市，父母和祖父母無時無刻不在擔心自家嬰幼兒的安全，孩子一秒鐘都不能離開自己的視線。因為人們總是擔心孩子被綁架或拐騙，有人甚至像拴狗一樣用繩索拴住孩子。2018年的一起案件曾引起巨大轟動，在北京一家人群熙攘的購物中心裡，兩名女性試圖制服一名年輕母親，並將她懷裡的孩子搶走。多虧有人見義勇為，這場綁架案才未能得逞。

警方表示，接獲報案的人口販賣案件正在逐漸減少。十年前，案發量大約為兩萬起，現在已經降至不足五千。不過，研究人員相信，中國每年仍有數十萬計的兒童遭到拐賣。不過，這方面並沒有準確的統計數據，同樣，每年被境外家庭收養的兒童數量也沒有準確數據。這在中國是一個禁忌話題，部分原因也是由於政府雖然開展了多年的打擊行動，但販賣兒童問題卻依然嚴重。地方政府顯然沒有足夠的人力物力資源，對犯罪團伙開展有效打擊。」

大城市裡，許多家長們不得不時刻提高警惕，不給人販子可乘之機。圖為陪孫兒散步的一對祖父母。 圖片來源： Rolex Dela Pena/dpa/picture alliance

評論指出，相關法律過於寬泛，也是造成販賣兒童犯罪日益猖獗的原因之一。在中國，購買嬰幼兒的買家，面臨最高三年的刑期，而販賣珍惜動物物種則面臨終身監禁甚至死刑。

「一些中國政協委員一直在呼籲收緊相關法規。對於那些主動將自家孩子交到人販子手中的父母，他們面臨的刑罰則更輕。三年前，一位父親被判處十年監禁，他被控在八年的時間裡，先後出售了自己的五個孩子，收費介於三千和一萬二千美元之間。

農村家庭的經濟困境，有時會驅使父母將孩子交給人販子。而一胎化政策導致的女性短缺，更令一些家庭盡早為兒子預備童養媳。即便中國能夠收緊並有效執行相關法律，但造成販賣兒童犯罪的社會原因卻是很難消除的。」

周二，中國官方發布的數據顯示，今年八月中國出口同比增長了8.7%，出口額達到3090億美元，這是2022年9月以來的最高值。《商報》就此寫道：

「政治層面上，中國同其主要出口目標國之間的關係依舊緊張。但這種緊張關係並未在貿易數據上得到體現。中國對歐盟的出口實現了兩位數的百分比增幅，對美出口也增加了5.1%。不過，中國的出口將不可能繼續以如此強勁的勢頭保持增長，因為歐盟已經決定對中國產電動車徵收特別關稅，而美國則在明顯地將中國產品排除在本國市場之外。南美國家也在採取措施，應對來自中國的廉價產品。作為回應，中國也發出了採取反制措施的威脅。

以習近平為首的中國領導層為今年制定了『大約5%』的經濟增長目標。而一些國際性銀行則收回了此前對中國經濟的樂觀預測。瑞士UBS預計中國經濟只能實現4.6%的增長。要想使經濟恢復活力，必須進行一系列改革。但相關討論卻在中國受到審查。不過，最新的數據有可能會使要求國家出台提振措施、以改善消費氛圍的呼聲變得更加強烈。迄今為止，北京在這一問題上一直持審慎立場。」

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