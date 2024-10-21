德語媒體：德國駐華大使眼中的中國

德國駐華大使傅融在接受德國媒體採訪時談到，攝影頭在中國無處不在，中國當局總是確切地知道她在哪裡。《法蘭克福匯報》的署名評論認為，西方"不用害怕金磚國家"，因為這些國家的制度和自身利益有的相去甚遠。

（德國之聲中文網）"我只需要向窗外看去，就能看到我館周圍有許多攝影頭。它無處不在，不過人們並不一直想著這一點，包括我在內。當局總是確切地知道我在哪裡。中國人也逃脫不了監視。不斷有些時刻會告訴你這意味著什麼：新冠疫情最後北京也發生了自發的示威活動。雖然很快解散，但許多參與者後來被安全部門造訪--因為他們的身份很快就被確認。"

德國駐華大使傅融（Patricia Flor）最近在接受《紐倫堡新聞》採訪時談到自己以及中國人受到的中國當局無處不在的監視。在被問及中國人也許並非對威權制度不滿時，傅融說："中國人其實別無選擇，也沒有比較。沒有民主經驗。只有少數人瞭解民主的真正含義或它在其他國家如何運作，即那些在國外旅行或生活過的人，但這些人相對較少。其他人不會提出這一問題。少數人權活動家在非常困難的條件下以極大的勇氣開展工作。"

傅融早年曾從事編輯工作並在美國擔任自由職業記者。談到中國通過大量宣傳在國際間施加影響力，她說："宣傳是一把團結自己的人民並影響他人的利劍。我們看到中國非常堅決地在全球範圍內塑造自己的積極形象，並進行了大量投資，包括通過網路、社媒、大使館或孔子學院。"另一方面，中國也控制人民接觸自由的媒體。傅融指出，"中國是一個被當局控制的封閉的訊息空間，中國人不能自由使用網路，社群網站受到審查，很多話題或者個人都是禁忌"，儘管如此，德國大使館仍然試圖傳播德方關切的問題，特別是通過社群網站。

金磚國家無法成為一個地緣政治力量

《法蘭克福匯報》發表題為"不用害怕金磚國家"的評論寫道，雖然從表面上看，金磚國家擁有世界約一半的人口，佔世界經濟產出的約40%，世界貿易的四分之一以上，但是"數量不等於品質。各國利益過於多樣化，以至於這個俱樂部無法成為一個地緣政治力量。中國和俄羅斯作為堅決反對民主的國家與印度、巴西或土耳其等選舉制度允許政治變革的國家相距甚遠，儘管對這些國家當權者的威權特徵的批評也是合理的。而且區域政治分歧很大：伊朗的利益與土耳其和俄羅斯的利益不一致，俄羅斯與土耳其的利益不一致，印度與中國的利益更是不一致。"

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）本周將在喀山主持一場金磚國家（BRICS）峰會，並將在俄羅斯境內迎接20多位新興經濟體的國家領導人 圖片來源： Maxim Platonov/SNA/IMAGO

該報署名評論接著寫道："中國和俄羅斯將金磚國家視為世界貿易根本性變革的核心。他們希望擺脫美元作為主要國際貨幣的地位，減少削弱其主權的國際規則，並打破美國和歐盟的主導地位。而印度、巴西和土耳其等國家希望利用金磚國家等國際舞台將自己從世界銀行、國際貨幣基金組織和西方市場中解放出來，同時成為"全球南方"的倡導者。但這並不意味著他們想要放棄多極化並將自己置於中國的經濟控制之下--即使他們樂於接受中國的貸款和金融援助，而且這些援助在經濟上和金融政治上的可持續性值得懷疑。"

作者認為："西方不必害怕金磚國家。但他不應該對這一反西方俱樂部明顯的吸引力不管不問。西方可以確保全球南方更好地融入國際經濟組織。同樣重要的是，歐盟必須在學會如何與亞洲、非洲和南美洲那些願意與愛創新且有支付能力的西方經濟體做貿易的國家打交道，這些國家不願聽命於西方。"

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