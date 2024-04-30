德語媒體：德國車企面臨挑戰

正在舉行中的北京車展上，德國汽車品牌早已沒有了一枝獨秀的輝煌。而擁堵北京街頭的各色電動車中，唯獨看不到德國車的蹤影。

（德國之聲中文網）《南德意志報》發表評論稱，德國各大汽車廠家去年曾誓言，要在電動車領域奮起直追，擺脫不利局面。但至少在今年的北京車展上，還看不出德國車企在電動車領域有任何驚人的表現。這篇題為《德國車企在中國》的評論寫道：

「大眾汽車去年推出的一些短期方案，最終都以失敗告終。ID7型電動車在上海車展上高調亮相，甚至大張旗鼓地宣傳這款車型的時代性突破，但到頭來，ID7在中國市場上基本無人問津。這一現狀再度說明，無論一個汽車廠家有多麼悠久的歷史，但那些沒有充分考慮到中國市場需求的德國設計，最終也將很難被當地消費者所接受。

這對大眾而言，無疑是個慘痛的教訓。大眾集團周邊，有很多中國的汽車行業初創公司，他們非常瞭解本國用戶的需求，因此能夠在最短時間內推出新款車型，即便電動車產能過剩，但這些新車型還是能收獲大量的粉絲。

小米就是最好的例證。迄今為止，這本是一家以生產手機和家用電器為主的企業，但在不足兩年時間裡，竟然平地打造出一家汽車工廠。小米推出的電動車，在設計和品質方面，完全可以同大眾媲美，但其技術水準，卻是德國廠家今後兩年的奮斗目標。」

2024年北京國際車展上，小米推出的SU7電動車。 圖片來源： Jörn Petring/dpa/picture alliance

評論指出，儘管電動車研發領域的「中國速度」，令德國車企陷入被動。不過，這些中國電動車初創公司為了爭奪市場份額，正在大打價格戰，賠錢買車的不在少數。因此，很多專家認為，在這場殘酷的價格戰中，一些中國品牌最終會因資金告罄而退出市場。

「有鑑於此，德國廠家有必要制定長遠的中國戰略。儘管從氣候保護的角度而言，這也許是個錯誤，但今後數年內，內燃機車型或許將成為奧迪、寶馬、賓士、保時捷以及大眾的求生法寶。因為，在高檔車領域，內燃機仍是中國人的首選。更何況，內燃機車型不僅利潤可觀，而且德國廠家在這一領域的競爭優勢，中國競爭者尚無法企及。」



《法蘭克福匯報》發表評論稱， 一級方程式賽事退出德國，也從一個側面說明了德國汽車行業所面臨的困境：

「這些天，北京正在舉辦國際車展。中國工業界在這裡滿懷自豪地展示他們推出的新車型，參觀者也得以親身感受中國車取得的進步。德國車企當然也不會缺席此次車展，畢竟中國是德國汽車的重要市場。北京車展的有趣之處在於，這裡沒有人在電動車和內燃機之間厚此薄彼，兩種車型都擁有一席之地。而在愛國主義的力挺之下，中國電動車正在大踏步前進。

而在德國，國際車展IAA在各方長年詬病之下，不得不從交通便利的大本營法蘭克福移師慕尼黑。能否在慕尼黑立穩腳跟，也還不得而知。原因就在於，我們似乎認為任何事情都應受到指摘。漂亮的汽車？好啊！漂亮的車模？絕對不可以！豪華的汽車秀？太誇張了吧。優美的音樂？太過吵鬧。美好的心情？咱這裡沒有。不要忘記：汽車工業與人的情緒息息相關，觸覺嗅覺缺一不可。汽車工業的影響力也遠遠超越了車輛本身，名表、運動和奢侈品都離不開汽車。汽車工業更是就業崗位的保障。一級方程式和國際車展不僅不會消失，而且會在中國、印度等地蓬勃發展。但在奧迪、保時捷、賓士、寶馬和大眾的祖國，一級方程式和國際車展卻沒有了容身之地？德國是時候反思了！」

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