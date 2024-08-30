德語媒體：幾乎是奧威爾的1984

（德國之聲中文網）《時代周報》題為「幾乎是奧威爾的1984」文章寫道：「目前，各平台用戶使用手機號登錄，而手機號又與身份證綁定。再加上政府對IP地址的監控，已經可能確保任何被認為是麻煩製造者都被抓獲，手機號被社群網站屏蔽。但由於中國網路公司保護其用戶數據，既無權力也無動力與其它平台分享這些數據，因此存在可能，在一個平台上被禁後，去另一個平台登記。當然，也可以用其他人的號碼在同一平台註册。」

文章寫道：「政府聲稱，開發出新的居民身份網路可信憑證（簡稱網證或CTID），是為了保護用戶的個人數據。政府稱，網證讓『無須共享個人訊息就能進行線上身份驗證』成為可能。這是真的。政府在草案中也解釋說，網證將『減少網路平台以姓名驗證為藉口過度收集和保存用戶個人訊息』。這也是真的。只不過，網證同時是一個高度有效的工具，對公民權利構成更大的威脅，遠超過網路公司的數據保護侵害。」

文章寫道：「如果所有的中國網路平台均落實網證制度，政府就可建立起一個強大的即時監控體系，跟蹤所有平台上的用戶行為。而通過停用一個人的網證——無論是異見人士、吹哨人還是批評政府措施的人士——即可禁止其使用所有平台。在疫情封控期間對抗議者已經嘗試了類似的做法。」

「此外，以網證為基礎建立全面的評分機制，對用戶進行良莠分級，也會非常簡單。直接後果會是自我審查。在高度數字化的當今中國，人們隨時隨地依賴於網路和手機——薪水轉賬、打的、乘公共運輸或者買食品。如果所有人的網證都與一個評分系統相連，那麼，沒有誰敢把自己的評分轉給他人使用。」

「由此，一旦被禁，要繞過系統、重新上網幾無可能。很難想像比這更有效的封口措施。到那時，中國真地很快讓人聯想起喬治奧威爾的1984.」

文章同時提到，這也將讓外國企業和記者獲取中國的網路訊息資源更為艱難。而嚴格的審查下，中國國內民眾現在本來就很難瞭解周圍發生的事情。

文章提及對網證提出批評的清華大學刑法學教授勞東燕，稱她受到的對待是「威懾性的例子」。「在表態後，她首先受到網路噴子大軍的攻擊。這些毫無疑問是受政府的指使。她受到指控是外國間諜，去了加拿大。她不為所動，說自己已經回到了中國。然而，她的批評從中國網路消失，她的其它帖子和文章也是。網證試點項目宣佈後一個月，無論傳統傳媒還是社群網站上，對網證的批評都毫無蹤跡。」

瑞士在華企業的氛圍

《新蘇黎世報》題為「相信中國經濟永遠上升是幼稚的」一文寫道，在瑞士，也有首批經理人幹預抱怨與中國有關的苦惱。「電梯生產商迅達（Schindler）負責人納波利（Silvio Napoli）過去幾個月多次表示，中國房地產市場危機還遠未過去。迅達過去是特別看好中國經濟的企業之一，在中國也多年利潤頗豐。」

2017年起由中國國有企業所有的農業化工集團先正達（Syngenta），今年上半年在中國的部門銷售額損失10億美元。農業化工在中國也有太多太多的供應商，他們別無選擇，如今大幅壓低價格。

「中國工業大量的過剩產能要消失，尚需時日。對瑞士供應商來說，將是要與從市場震蕩中走出的更強的中國公司保持業務聯繫。與此同時，蛋糕也暫時變小。」

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