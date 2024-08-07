德語媒體：奧運驚人成績後的巨大問號

中國遊泳隊在巴黎奧運會上摘金奪銀甚至打破世界紀錄，進一步加劇了外界對其服用興奮劑的懷疑。《法蘭克福匯報》認為，問題的根源在於國際奧委會與政界過從甚密。《世界報》刊登的一篇德國議員撰寫的客席評論則呼籲歐盟從嚴看管TikTok，否則後患無窮。

（德國之聲中文網）《法蘭克福匯報》以「奧運會上的驚人成績 」為題，再次刊發評論質疑了中國遊泳隊奪得獎牌甚至打破世界紀錄的表現。作者認為，這說明國際反興奮劑體系已經無法再讓人信任。

「興奮劑是被禁止使用的。國際奧委會(IOC)、世界反興奮劑組織(WADA)、各國反興奮劑機構、國際藥檢機構(ITA)等一系列機構組成了一個複雜的架構，其任務和職權往往很難一眼看清。長久以來，人們一直在強調藥檢次數。那些服用禁藥者總是說他們接受了多少次檢測，直到他們被抓獲。其實，僅憑藥檢次數很難說明運動員是否服用了興奮劑。對於中國遊泳選手也同樣如此，他們現在是最受懷疑的焦點人物。」

作者注意到，覃海洋等中國選手正在抱怨巴黎奧運會期間遭到了針對性的頻繁藥檢從而影響比賽狀態，而當中國隊奪得男子混合泳接力賽金牌時，覃海洋又說目標就是打破束縛。

「其實，相關指控並非空穴來風。2021年1月，23名中國遊泳運動員在藥檢中出現陽性，其中包括覃海洋。這也是他運動生涯中第二次被檢出陽性。不過在當年的東京奧運會上，他依舊被允許成為金牌得主。中國反興奮劑組織在幾個星期後宣稱找到了違禁的心臟病藥物的污染源：飯店廚房。於是他們終結了此案並上報世界反興奮劑組織(WADA)。負有監督各國反興奮劑機構義務的WADA則認可了中方的解釋。2022年，類似的情節再次上演：兩名被檢出類固醇陽性的中國遊泳選手被解釋為誤食了漢堡包。WADA（國際奧委會對該組織有著決定性影響力）也再次決定不將此案訴諸國際體育法庭。這真是令人震驚。」

文章隨後還指出，十多年前，WADA也曾在俄羅斯大規模使用興奮劑問題上嚴重失職。而面對如今美國政界的施壓，WADA則開始攻擊爆料的記者，並指責美國人將這一議題政治化。文章寫道：「這太荒謬了，荒謬得可笑。尤其是當我們注意到中國、俄羅斯（其實早就不止這兩個國家）如何扶持本國體育界，以及哪些政客、哪些達官貴人被納入奧委會，還有國際奧委會主席巴赫(Thomas Bach)總是在親近政界時。」

「反興奮劑體系看來依舊無法令人信任。在一場奧運游泳比賽後，英國選手皮蒂(Adam Peaty)就恰如其分地指出，那些本應關注這些事情的人必須清醒過來並最終做好自己的份內工作。然而，在中國問題上，這些反興奮劑工作人員卻缺乏基本的透明度以及構建信任的舉措。」

「不過，需要指出的是，迄今為止，沒有人能拿得出比現行更好的全球反興奮劑方案，美國人也沒有。所以，奧運會的每一項令人震驚的成績上，都懸掛著大大的問號。」

歐盟是否應該針對TikTok制訂更嚴格的社媒監管法規？ 圖片來源： Jonathan Raa/NurPhoto/picture alliance

柏林出版的《世界報》以「如果TikTok繼續威脅到我們的孩子，歐盟就應該禁止它 」為題，刊發了德國聯邦議員柯尼希(Anne König)撰寫的客席評論。現年39歲的柯尼希自己也有兩個年幼的孩子，她抱怨道，歐盟至今沒有行之有效的法規對社媒平台的成癮性、誤導性等風險進行監管。

「快捷、時刻可得的娛樂會激活我們身體的獎賞機制，它促使身體分泌讓我們感到快樂的激素。TikTok的重度用戶如果被戒斷使用，就會出現和吸毒成癮者相類似的階段反應。但是現在卻沒有具有約束力的法規來防止這種成癮性的產生。」

「我們幾乎每天都能看到這樣的新聞：年輕人越來越多地受到肥胖、孤獨、睡眠障礙、抑鬱症等健康問題的困擾。中小學生越來越難以應對挑戰，他們的學習能力正在受到持久的削弱。青少年的語言中樞發育水準越來越差，後果就是他們的讀寫能力越來越糟糕、注意力越來越無法集中、越來越無法管控好自己的沖動。」

作者擔憂地指出，社媒會讓這些問題變得更為嚴重，它會減少孩子們的創造性玩耍時間以及人際互動時間，造成他們缺乏同理心、情緒扁平化，推薦算法也總是推送和用戶此前看過內容相似的東西。而且，和臉書等美國社媒平台限制政治性內容傳播的做法不同，TikTok反而鼓勵政治內容傳播且沒有對這些內容進行真正監管，這造成了德語區的政治化TikTok內容主要為極右勢力以及極端伊斯蘭勢力所佔據。

文章注意到，歐盟已經啟動對TikTok的調查程序，審視這家中國企業是否依法履行了保護青少年免受假新聞、暴力內容侵害的義務。「在網路监管議題上，中國儘管不能成為我們的榜樣，但是值得注意的是，中國政府在面對本國的社媒APP時，並不會太顧及企業利益：北京理所當然地要求社媒平台嚴格限制用戶註册年齡以及青少年用戶的使用時間及推送內容；社媒平台也有義務向青少年用戶增加推送具有教育意義的內容。」

「所以，我們德國應當鼓起勇氣針對TikTok制訂更明確的法規和界限。不僅僅應當限制用戶註册年齡，還需要引入有效的驗證機制。平台上的不受允許的內容也必須能被更快捷地刪除。要是TikTok屆時不能滿足這些規定，那麼歐洲就只能予以全面禁止。」

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