德語媒體：奧運泳池何時能恢復清淨

有關中國遊泳選手興奮劑問題的討論，遲遲不能平息，而世界反興奮劑機構缺乏透明度的工作方式，非但不能消除各方的疑慮，反而對質疑呼聲起到了推波助瀾的作用。

（德國之聲中文網）《法蘭克福匯報》發表評論稱，中國遊泳選手因「食用漢堡而類固醇陽性」的事件被曝光之後，世界反興奮劑組織正在迅速陷入泥潭而難以自拔。這篇題為《陷入泥潭的世界反興奮劑機構》的評論寫道:

「世界反興奮劑機構對中國人的說辭予以接受，並表示不會在國際體育仲裁法庭對中方提告，因為獲勝的機會非常渺茫。這樣做不僅沒有盡職盡責，而且是玩忽職守。因為世界反興奮劑機構迄今為止的言行，簡直就像是在發布指導原則，告訴有心人如何去制定一套服用興奮劑的計劃，才不會被WADA所發現。這並不是說中國人已經制定了這樣的興奮劑計劃，因為並沒有這樣的證據。

但是問題在於，在公眾社會看來，世界反興奮劑機構似乎根本沒有興趣對這些已知的中國興奮劑事件展開徹底的調查。最簡單可行的辦法就是對那些每天進出巴黎奧運游泳館的選手們進行問詢。而WADA的作為卻令人作嘔：該機構周二發布的一份聲明中，對媒體和調查記者發起了正面攻擊，並指責他們是美國政府抹黑行動的組成部分。鑑於這一國際組織在打擊體育舞弊問題上，此前就有過種種的閃失，而新聞媒體則在增強透明度方面做出了重大的貢獻，WADA現在的作為，簡直是毫無底線。」

《法蘭克福匯報》：WADA對媒體的攻擊毫無底線。 圖片來源： Felipe Dana/AP/picture alliance

評論寫道，世界反興奮劑機構的作為令人失望，而對該機構失去信任的，也絕不僅限於美國。

「在華盛頓，這種不信任已經以立法的形式得到體現，國際體育組織的高官們那種高枕無憂的生活今後將會遇到麻煩。體壇高官們當然會將這項立法視為眼中釘肉中刺。本周二，也就是WADA發布上述聲明的那一天，美國國會有人提出建議強化相關法律，如果WADA不改善工作方式，將對該組織的資助情況進行詳細調查。鑑於WADA近來的表現，這種回應顯然是合乎邏輯的。」



電動車領域來自中國的競爭，令德國的老牌汽車企業叫苦不迭。《每日鏡報》發表評論稱，這是對德國經濟敲響的警鐘：

「世界其他地區的崛起已經成了不爭的事實。中國早已成了汽車行業的創新者和價格制定者，儘管中國採取了不公平手段，而歐盟也正在尋求應對措施。美國則向綠色技術領域斥資近兆美元，以吸引更多投資。

長期以來，只要德國跨國企業的業績良好，國家就會有稅收，就業崗位也就會有保障，人們當然也就可以對新趨勢視而不見。然而，現在人們終於已經意識到，世界變了。

中國的汽車買家更熱衷於購買本國生產的電動車，這就難免讓寶馬、賓士和大眾公司的中國業務蒙受打擊。

德國總理盼望已久的廉價電動車並非出自薩克森或巴伐利亞，而是來自東歐、西班牙及其他低薪國家。道理很簡單，隨著中國業務的收益降低，各大德國車企也就失去了生產廉價電動車的資本。更何況廉價電動車的收益本來就非常有限。」

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