德語媒體：圍繞非洲大陸的新爭奪

周三開幕的中非論壇引起德語媒體的廣泛關注。《商報》評論認為，德國和歐洲不應繼續喪失在非洲的影響力。《標準報》認為，來自歐洲的競爭，將使非洲國家獲得更多的選擇。

（德國之聲中文網）《商報》發表評論寫道，在非洲問題上，歐洲人背負著沉重的歷史包袱，而相比之下，中國人則可以輕裝上陣，而北京也非常清楚如何來利用這一優勢。這篇題為《圍繞非洲的新爭奪》的評論寫道：

「中國沒有向非洲國家元首強加自己的政治制度，而是選擇了潛移默化地施加影響。中國出資在肯亞和坦桑尼亞建設政治幹部培養中心，向非洲市場提供價格低廉的智慧型手機，而一旦這些所謂民主國家的領導人下令血腥鎮壓和平抗議活動，中國則選擇默不作聲。這樣的做法雖然精明，但同時也非常危險。

最新的民調顯示，已經有越來越多的非洲年輕人不再視民主為終極的政治模式。姑且不論日益困擾歐洲的非洲非法移民問題，單憑非洲是能源轉型的重要原材料來源，未來潛力無窮的市場以及國際舞台上的重要盟友，（非洲年輕一代放棄對民主追求的）趨勢都令人警覺。

德國則面臨著兩難選擇。對踐踏人權的行為三緘其口，絕不是可行的選項，這一點毋庸置疑。但以中國的方式應對中國卻是可行的。與其提出一系列要求，提供一系列現成方案，倒不如盡快同非洲開展真正意義的對話。」



2024年9月4日，中國黨和國家領導人習近平出席中非合作論壇。 圖片來源： Tanzania presidential communication unit

評論寫道，在發展同非洲的關係時，德國必須搞清楚非洲國家的優先選項，非洲國家有什麼需求，以及如何才能使雙方共同受益。

「德國同肯亞签署的專業人才交換協議是朝正確方向邁出的第一步。一方面，由肯亞护工填補德國相關人才的缺口，另一方面，也可以為在家鄉找不到就業機會的、受過良好教育的肯亞年輕人提供面向未來的發展機會。但這一切僅僅是一個好的開端而已。

德國不僅需要制定新的非洲戰略，還需要樹立對非洲的全新觀念。從殖民統治下獲得獨立以來，非洲大陸正在進行著最大規模的轉型。」

奧地利《標準報》有關中非論壇的報導中寫道，中國對非洲投資明顯下降的同時，西方國家對非洲大陸的原材料產生了極大的興趣：

「許多來自非洲的金屬材料對能源轉型至關重要。《中國在非洲 - 贊比亞的故事》一書的作者、曾在多個歐洲國家擔任過贊比亞大使的穆克維塔（ Anthony Mukwita）表示，參與競爭的國家越多，對非洲大陸就越為有利。

穆克維塔說：『中國已經成了一個新的競爭者，這對贊比亞是件好事。對很多非洲國家來說，這也意味著自治自主權利的提升，因為這些國家可以自行選擇合作夥伴。』」

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