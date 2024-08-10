德語媒體：和自由貿易說再見？

《法蘭克福匯報》認為，西方國家越來越將地緣政治置於自由貿易之上，這必然危及基於自由貿易的經濟繁榮。德國《商報》則刊登前駐華記者的評論，認為歐洲城市的現代化程度其實並不遜色於中國，只不過後者更擅長自我包裝。

（德國之聲中文網）《法蘭克福匯報》以「揮別自由貿易，現在需要悲觀 」為題，刊發短評指出，鑑於歐盟也像美國那樣將國際貿易、尤其是對華貿易議題政治化，因此我們有必要為依賴於自由貿易的經濟繁榮感到擔憂。

「可以預見的是，中國將在世貿組織對歐盟加徵電動汽車關稅提出上訴。非常樂觀的人士也許可以認為這是一個支持基於規則之國際秩序的積極訊號，畢竟中國人至少看上去在尋求仲裁。拜登或者川普治下的美國如果碰到這種情況，肯定會大聲叫嚷甚至發出威脅，從而尋求雙邊『協議』。」

「事實上，歐洲之間的貿易摩擦也會促成雙邊互動，因為世貿組織的程序非常冗長且可能陷入政治僵局。所以，現在我們再怎麼悲觀也不為過。歐盟像美國一樣也將國際貿易、尤其是對華貿易議題政治化，因此，我們必須為自由貿易以及基於自由貿易的全球各地經濟繁榮感到擔憂。」

許多歐洲人都視深圳為未來城市的樣板 圖片來源： picture alliance / dpa

杜塞道夫出版的《商報》以「中國創新能力世界領先，其市場營銷能力更加出色 」為題，刊發由該報前駐華記者Dana Heide撰寫的專欄評論。作者認為，面對中國的成就，歐洲人沒必要妄自菲薄，只需要加強市場營銷工作即可。

「中國城市的現代化水準全球領先，這點毫無疑問。研究報告也一再證實，在面向未來的關鍵科技領域，中國也具備一流水準。但是，中國在推銷宣揚其科技成就方面更加出色。」

「有一次，我去深圳做報導，許多中國的粉絲都把深圳稱作『未來之城』。要是只在深圳停留短短幾天，確實會被未來主義的摩天樓所震撼。我那次在深圳住了好多天，和不少專家以及普通居民交談，想要瞭解表面之下的情況。我找尋那些讓深圳的日常生活與眾不同的東西。然而，即便那些在深圳住了很多年的人，絞盡腦汁也想不出究竟有什麼東西能讓這座城市成為別人的榜樣。畢竟，用手機APP乘坐地鐵也能在其他城市體驗。」

文章接著指出，其實，被許多人認為落後於時代的倫敦、柏林等歐洲城市，同樣也有非常方便的刷信用卡乘車、單一APP租賃自行車、滑板車、汽車等現代化服務。在漢堡港，貨櫃的轉運工作早在十幾年前就已經實現了無人操作，甚至比中國更早。

「所以，歐洲固然需要在創新能力方面有所改善，但有時也不妨突出介紹一下自身的成就。」

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