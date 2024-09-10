德語媒體：台海若有事 誰會來幫忙？

德國政府想通過軍艦航行台海來表明自己支持亞洲地區民主政權的立場，但《法蘭克福匯報》指出，這不過是柏林的象徵性舉動。《每日鏡報》的一篇客席評論則認為，就算川普上台，美國也不太可能為了台灣向中國開戰。

（德國之聲中文網）《法蘭克福匯報》以「針對中國的象徵性政策 」為題，刊發評論指出，醞釀之中的德國軍艦穿越台灣海峽的行動並不反映德國政府的真正立場。

「德國護衛艦上一次沖向印太地區時，德國政府甚至還想讓軍艦在上海停靠。那是在2021年，德國的外交政策依然很天真之時。但即便是那時候，中國也沒有允許捍衛基於規則之國際秩序的德國軍人入境。」

德軍遠赴印太 憂心中國擴張 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

「要是北京現在表態同意德國軍艦穿越台海，那才堪稱奇跡。中國領導人對海域、島礁訴求的重視程度勝過任何其他東西。」

「這樣的穿越行動固然可以安排，畢竟其他西方國家也這麼干。它能向北京發出一個訊號，後者正在試圖將重要貿易航道納入自己的掌控之下，在南中國海也同樣如此。不過，德國這麼干卻不過是一個象徵性政策而已。在柏林，難道真有人會相信德國海軍會在台海爆發戰爭時去支援台灣？」

「關鍵問題在於，德國的對華政策依然自相矛盾。德國政府一方面想要亮明自己的立場；但另一方面，當歐盟委員會想要反制北京的不公正貿易手段時，德國總理卻親自出手予以阻撓。這也是一個訊號，揭示了德國政府真正在乎的到底是什麼。」

2017年11月，川普在北京與習近平會晤 圖片來源： Reuters/D. Sagolj

柏林出版的《每日鏡報》刊登了由曾任美國駐華大使館政治參贊的退休外交官William Klein撰寫的客席評論。文章以「北京需要做好怎樣的準備 - 川普再次當選會給中國帶來嚴重後果 」為題，指出川普的競選團隊已經在選戰期間流露出了更強硬打擊中國的意願。

「可以預見的是，美國會再抬高美中雙邊貿易和投資壁壘。川普会加速晶片、人工智慧、生物科技等關鍵領域的美中脫鉤，他也不会不敢推行違反世貿組織規則的產業政策。」

「川普会比拜登更加強硬地向歐洲盟友施壓。美國軍力也很可能會被更多地轉移到印太地區，歐洲和烏克蘭會因此利益受損。此外，川普也會要求台灣增加軍費。當然這一直以來就是美國兩黨對台灣的要求。」

不過，作者認為，美中兩國並不會為了台灣而兵戎相向。「因為脫鉤的成本總有一天會高到連川普都覺得難以承受的程度。但也不會有任何一名顧問會建議大幅削減對台灣的支持。」

「美國總統將會一任勝過一任地願意和中國發生摩擦，因為中國影響美國利益的能力正在不斷增長。不過，美國總統也都希望能避免讓摩擦升級為衝突，否則就會給全世界帶來災難性後果。川普也不會例外，儘管他的對華政策有著巨大的不可預測性與不可靠性。總而言之，全世界都必須為其重返白宮做好準備。」

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