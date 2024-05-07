德語媒體：危機重重的歐中關係

新冠疫情之後，中國黨和國家領導人習近平一向很少出國訪問，也正因為如此，此次習近平的歐洲之旅，也就格外引人關注。

（德國之聲中文網）歐盟委員會主席馮德萊恩會晤習近平時直言不諱地表示："我們將捍衛我們的企業，我們將捍衛我們的經濟。"《南德意志報》發表評論稱，既然談到捍衛，顯然是有人發起了攻擊。而這裡的攻擊指的正是中國政府的出口政策，因為中國正在將國內產能過剩的產品以傾銷價格推向國際市場，首當其沖的是汽車工業、環保技術以及鋼鐵等領域。這篇題為《面臨危機的中歐關係》的評論寫道：

"長期以來，歐盟一直難以痛下決心，但馮德萊恩現在的這番表述足以說明，歐盟委員會將不會繼續容忍不平等的貿易關係，也將會引入懲罰性關稅等措施。而與之相反的是，無論是在此前的肖爾茨北京之行期間，還是此次訪問巴黎，習近平的表述都顯示出了中國政府重新劃分勢力範圍、打造新世界秩序的堅定決心。習近平期望對他所認為的敵對陣營和軍事同盟進行分化瓦解，並借助中國的市場威力打造一個新的政治秩序，以取代西方的戰後體系。

而經濟政策則是實現這一目標的重要槓桿，習近平借助這一槓桿製造依賴和分裂。他這些天的歐洲之行就為此提供了明顯的例證。對於那些希望獲得更多'戰略自主'（法國）或同歐洲陣營以及美國公開叫板的國家（塞爾維亞，匈牙利），習近平正在極力進行拉攏。

法國總統馬克宏自詡高瞻遠矚，想必習近平對他的奉承，也會讓他格外開心。但作為一個邊境外戰火紛飛，自家陣營內又面臨右翼專制主義威脅的歐洲人，馬克宏也不得不對中國的分化企圖心有餘悸。馬克宏顯然已經意識到了自己所處的兩難境地，否則他就沒必要邀請馮德萊恩共同參加會晤了。"

法國總統馬克宏在愛麗舍宮迎接中國黨和國家領導人習近平到訪。 圖片來源： Kiran Ridley/Getty Images

評論指出，在中美兩大經濟體的競爭夾縫中，歐洲和馬克宏只有強化自身，才能具備抵擋誘惑的能力。

"對中國進口商開展反傾銷調查似乎已經在所難免，而此舉有可能會引發後果無法管控的貿易戰。歐洲人的唯一期望就是啟動現有的國際爭端解決程序，但習近平卻正在努力取消這一程序，而美國對此也越來越漠不關心。

習近平開始了示好之旅，而這恰恰是其擴張性貿易政策的一個組成部分。"

《萊茵郵報》發表評論稱，歐盟委員會主席馮德萊恩有關"捍衛歐洲經濟"的呼籲來得恰逢其時，但要付諸行動卻絕非易事。評論寫道：

"要想採取行之有效的捍衛行動，歐洲還有一些欠缺之處：首先是缺乏團結精神，馬克宏期望能夠對接受補貼的中國電動車徵收懲罰性關稅，但德國總理肖爾茨卻擔心此舉會引發北京的反制措施，從而重創德國汽車工業。一旦涉及到大眾等德國公司的生意，德國對法國的團結友誼也就到此為止了。而習近平此次歐洲之旅的行程安排就是分化瓦解的象徵：法國之後，他將繼續前往親俄國家塞爾維亞和匈牙利。中國正在對上述兩個不大認同法治原則的國家進行大舉投資。

其次是缺乏堅持到底的決心：德國政治家總是喜歡高舉道德大旗，義正詞嚴地批評中國的人權記錄、不公平的貿易實踐以及中國向俄羅斯提供戰爭物資的行為。但德國的生產和消費層面卻完全是另外一幅光景：對德國消費者來說，廉價的中國手機要比公平的游戲規則更為重要，對德國工業界來說，來自中國價格優惠的前期產品更是不可觸碰的底線。呼籲同中國脫鉤顯然是幼稚的，但只要德國人的思維能夠突破汽車工業的侷限，那麼，去風險完全符合德國的根本利益。畢竟新冠疫情和俄羅斯天然氣的例子已經充分顯示出，陷入經濟依賴是何等的危險。「

摘編自其他媒體的內容，不代表德國之聲的立場或觀點。

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。