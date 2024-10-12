德語媒體：中美零和博弈 歐洲難有話語權

美國大選結果，會對今後歐洲的對華政策產生怎樣的影響？《商報》的一篇客席評論認為，歐洲要麼被脅迫、要麼主動跟隨美國，總之就是沒有多少話語權。瑞士《新蘇黎世報》則注意到朝鮮半島近期緊張局勢背后的中国因素。

（德國之聲中文網）杜塞道夫出版的德國《商報》以「川普和卡瑪拉·哈里斯都想遏制中國影響力 」為題，刊發由曾任德國駐美大使的Peter Wittig撰寫的客席評論。文章指出，如果川普上台，歐洲會被脅迫跟隨美國採取更強硬的對華政策；如果卡瑪拉·哈里斯上台，美國的對華政策也許會更有合作性。但無論如何，歐洲都必須要增強自身實力。

「正是驚人的中國經濟崛起促使所謂『華盛頓共識』開始消解，該共識致力於自由貿易與全球經濟開放。美國工業界的結構性危機、藍領工人的困境讓美國的傳統外貿政策聲名狼藉。川普的表現則像政治助燃劑，他的貿易保護主義信條感染了整個共和黨。川普任總統期間，他大肆利用關稅武器來做他的『交易』。」

「拜登政府也跟隨了川普的腳步，基本上繼續維持了這些關稅，還更有策略性地採取措施阻止中國獲得美國的高科技產品。如今，經貿關係越來越受到國家安全利益之左右。制裁、投資審查、出口管制----各種經濟強迫措施接踵而至。『脫鉤』與『去風險』之間的界限也越來越模糊。」

「在選戰期間，川普的加稅許諾（不僅僅針對中國）一次比一次猛烈，卡瑪拉·哈里斯的語氣則相對溫和。但其實後者也沒有動搖日益加強的孤立政策。如果川普再次上台，他可能會脅迫歐洲追隨美國的對華政策。如果卡瑪拉·哈里斯上台，則有可能尋求對話，但其實歐洲也不會得到多少話語權。」

作者接著指出，兩位候選人都會堅持遏制中國的戰略，「但有一點不同：川普的對華政策更加不可預測，只要有機會，他隨時會和習近平『達成交易』。」

「中國在地緣政治的大國較量中還有一個重要優勢：北京和眾多發展中國家的經貿關係。大約有130個國家的對華貿易強於對美貿易，中國的『一帶一路』也為這一趨勢做出了相當的貢獻。如今，中國已經成為了全球發展中國家的領袖國家，北京自信地挑戰美國的『基於規則之國際秩序』的領袖地位，在聯合國等場合提出『反霸權』等針鋒相對的主張。」

「不論是川普還是卡瑪拉·哈里斯，華盛頓和北京都陷入了零和博弈中。雙方都認為，對手的強大會對自己的權力地位造成生死存亡的威脅。」

「這種對抗性的衝突路線根本上違背了歐洲利益。對於歐洲而言，與美、中兩國保持同等距離並非可選項。畢竟，歐洲依然仰賴於美國，而且政治體制上也更為接近。」

「要是卡瑪拉·哈里斯勝選，歐洲人至少能有希望和美國一同尋求再次加強與中國的合作。不過，這需要一個國防、經濟、外交方面更加強大的歐洲。如今許多歐洲決策者都認識到了這一點，美國大選結果可能會對落實這些想法起到有利的推動作用。」

今年6月，普丁親自駕駛俄羅斯產的豪華轎車帶金正恩在平壤兜風 圖片來源： Yonhap/picture alliance

瑞士《新蘇黎世報》以「金正恩前所未有地自信 - 習近平和普丁也有罪責 」為題，刊發評論指出，由於俄羅斯需要北韓供應軍火、中國已經默許了北韓持有核武器，金氏政權如今變得愈加不可預測，朝鮮半島的局勢也變得越來越緊張。

「窮兵黷武的北韓正在改變這一地區的勢力格局，也在增加不確定性。日本表示要加強其『自衛隊』的實力，韓國則考慮自己研發核武器。當然，後者也取決於新一屆美國總統人選。金正恩看上去不為所動，其姿態前所未有地自信。他的自信來自於他擁有的兩個實力派盟友：俄羅斯和中國。北韓甚至有能力在北京和莫斯科之間挑撥離間。俄羅斯需要北韓供應軍火，作為回報，金正恩則有可能獲得軍事援助和經濟援助，甚至可能包括核武器方面的高科技。就在今年夏天，兩國締結了全面戰略夥伴關係。」

「這引起了北京的不安。在此之前，中國是北韓唯一的重要盟友，還長期在北韓和西方之間充當半島核問題的調停人。俄烏戰爭也增強了中國對俄羅斯的影響力。現在，普丁又獲得了新盟友北韓，這多少降低了莫斯科對習近平的依賴。金正恩突然就成了漁翁得利的乙方。」

「和西方國家一樣，中國對北韓的影響力也有所降低。在2017年前，中國還在聯合國層面上支持對北韓的經濟制裁；但如今，中國似乎已經接受了鄰國擁有核武器的事實，認為這已經是無法避免的。中國人將這一危險的趨勢視作美國政治的後果，認為導致這一局面的並非北京、而是華盛頓，後者必須要予以解決。」

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