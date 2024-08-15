德語媒體：中國與全球南方

談到懲罰性關稅，人們首先會想到美國歐盟和中國之間持續不斷的貿易爭端，然而，事實上，全球南方的貧困國家同中國之間，貿易領域的矛盾也在不斷激化。

（德國之聲中文網）德國《時代》周報發表評論稱，貿易爭端早已不再是侷限於中國和歐美之間的東西方對抗：中國雖然一向以「全球南方國家」的盟友自居，但事實上，中國強勁的貿易攻勢也正在引起越來越多南方國家的不滿。這篇題為《意想不到的貿易爭端》的評論寫道：

「今年上半年，北京不得不應對來自貿易夥伴的64宗反傾銷調查：有關國家指控中國以低於生產成本的價格傾銷產品，以達到佔領對方市場或以國家補貼維護虧損企業的目的。這類對華反傾銷調查的數量比去年增加了一倍。其中啟動反傾銷調查數量最多的國家是墨西哥，以較大差距排名其後的則分別是美國和巴西。為了保護本土的製鞋、製衣以及陶瓷企業，印度尼西亞計劃對上述產品引入高達100%至200%的進口關稅，矛頭直指中國。除此之外，智利、南非以及墨西哥等國也在對一些特定中國產品設置進口障礙。

對於上述措施，中國歷來都會做出激進反應：今年六月，土耳其決定對中國汽車徵收額外關稅後，中國政府對此表示『強烈不滿』。在外交辭令裡，『強烈不滿』相當於憤怒地握緊了拳頭。2013年，北京當權者習近平推出了中國式的全球化願景。他要用水泥和金錢鋪就新的絲綢之路，即所謂的一帶一路倡議。以新興國家和發展中國家為主的150多個國家加入了這一倡議。很多國家也為此獲得了新的港口、公路、鐵路以及與之相關的貸款。

根據相關倡議，在中國的實際幫助下，將打造出一個新的全球貿易體制，在這一體制中，條條道路、或者至少是大多數新道路都會通向中國。這為現有貿易體制提供了一個替代方案，現有的全球貿易體制中，西方富裕國家是主導，而很多發展中國家則認為在該體制中得到了不公平對待。中國的計劃已經在很大程度上取得了成功。許多貧困國家認為，無論在政治、意識形態，還是在經濟領域，中國都比西方更為親切。」

一帶一路倡議框架內，中國在寮國修建的鐵路設施。 圖片來源： Xinhua/imago images

評論指出，新冠疫情以及房地產危機令中國經濟陷入低迷之後，情況正在發生天翻地覆的變化。中國為了刺激經濟，發起了大規模的出口攻勢，而西方國家則築起了針對中國的貿易壁壘。在此背景下，全球南方國家完全有理由擔心大量中國廉價產品流入，並對本土企業造成衝擊。

「這也就意味著貿易外交新時代的開始。發展中國家和新興工業國家中對中國的批評呼聲近來越來越高，但這並不意味著，這些國家都會一股腦地轉向西方，畢竟每個國家的情況都不盡相同。大多數情況下，雙方都會為自己爭取最多的利益：例如簽署有市場準入特權的新貿易協定，達成戰略性合作夥伴等等。一些亞洲國家，例如泰國就成功地迫使中國將一些企業轉移至泰國境內，泰國方面承諾，這樣將會更有利於繞過新設立的貿易壁壘。」

一段時間以來，德國聯邦政府一直在鼓勵企業擴大在東南亞的投資，以減少德國經濟對中國的依賴。但幾位企業高管對《法蘭克福匯報》表示，政局穩定對投資決策至關重要，而東南亞很多國家的政局都充滿了不穩定因素。

「今年三月，咨詢機構凱投宏觀(Capital Economics）表示，越南國家主席武文賞就職一年之後就遭免職，有理由讓人對越南作為投資目的地的決策提出質疑。此前，在該地區的低薪國家中，越南曾被認為是政治相對穩定的國家。最高領導人阮富仲是為越南打造製造業體系的重要人物，而今年七月阮富仲的去世，對增強人們對越南市場的信心當然不是件好事。

上周，孟加拉總理哈西娜被推翻之後，該國出現了政治真空。德國從孟加拉進口服裝的數量同中國相當。在東南亞最大經濟體-印度尼西亞，有人指責即將卸任的佐科總統試圖在該國建立家族王朝，這也引起了人們對該國政治前景的擔憂。

在馬來西亞，政府總理安瓦爾公開承認德國投資者對該國存在種種顧慮。他表示，慕尼黑半導體制造商英飛凌公司的代表不僅向他詢問了該國伊斯蘭『極端勢力』的情況，還詢問了『政府內部團結』的問題，這些問題對該公司投資 50 億歐元在馬來西亞建廠至關重要。安瓦爾表示，他的回答是他希望真主保佑他繼續留任。真主保佑看來實屬必要：安瓦爾曾被其政治對手投入監獄達數年之久，而過去五年當中，他已是馬來西亞第四任總理。「

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