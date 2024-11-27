德語媒體：中國的外交攻勢

過去一周來，中國在國際舞台上有一系列引人注目的表現：習近平在亞太經合峰會和G20峰會上承諾幫助南方國家發展經濟，聯合國氣候會議上，中國儼然成了發展潔淨能源的最積極倡導者，稍後，北京又宣佈對一系列西方國家實施單方面免簽優惠。

（德國之聲中文網）《法蘭克福匯報》發表報導稱，中國近來的一系列外交攻勢，都同川普即將再度入主白宮有密切關係。北京希望拉近同相關國家的關係，同時讓他們進一步疏遠美國。這篇題為《自我標榜的穩定之錨》的文章寫道：

「北京向韓國和日本公民提供為期三十天的免簽待遇，而日韓兩國都是美國的最親密盟友。與此同時，德國等一系列中歐國家也獲得同樣的免簽待遇。而且，北京此舉是單方面的，並未要求上述國家也對中國放寬簽證政策。

黨報《環球時報》評論道：『簽證政策是反映兩國政治關係的晴雨表』。評論讚揚中國黨和國家領導人習近平同日本首相石破茂在秘魯亞太經合峰會期間會晤時的『融洽氛圍』。此外，習近平還主持了秘魯一個港口的開港儀式，這是南美洲規模最大的港口，中國則擁有該港口為期數十年的經營權。

稍後，習近平又出席了巴西的G20峰會，並在會議期間，稱讚中國是全球南方抗擊貧困的榜樣，『既然中國能取得成功，那麼其他發展中國家也能成功。』

G20峰會期間，中德領導人舉行會晤。 圖片來源： Kay Nietfeld/dpa/picture alliance



事實上，中華人民共和國非常依賴美國的巨大市場，而相比之下，進口產品在美國經濟中的佔比卻非常有限。本周二，川普在社媒發文宣佈，他將對中國進口產品增收10%的關稅。中國官媒立即稱川普的行為『不負責任』。與此同時，中國也希望在南美洲為本國產品找到替代市場，或者在南美洲進行進一步加工，以便能以較低關稅進入美國市場。」

報導指出，雖然中國在南美、歐洲和非洲不斷發起魅力外交，但鑑於中國對俄羅斯侵烏戰爭所提供的結構性支持，以及中國在印太地區對鄰國的耀武揚威，中國是否能如願成為世界秩序的「穩定之錨」，還是難免受到質疑。

「美國國際戰略研究中心中國問題專家甘迺迪（ Scott Kennedy）表示，過去幾個月來，中國一直在發起魅力攻勢，而川普对其他國家徵收關稅的計劃，對北京來說，簡直是恰逢其時。中國總理李強本周一在北京一次企業家會議上表示：『為了保障全球工業及供應鏈的穩定和暢通，中國將採取一系列具體措施。』副總理韓正也表示，中國將為打造開放式的世界經濟秩序付出努力。至於中國為何對外國企業進入本國市場設置重重障礙，為何不顧國際協定，為供應鏈上各個環節的本土企業提供大量補貼，李強和韓正均隻字未提。他們總是會利用一切機會，強調中國是一個有利於穩定的選項，但卻無法掩飾自身的不足。」

大眾出售新疆工廠

周三，大眾汽車公司宣佈：「出於經濟因素的考量，作為合資企業戰略重組的一部分，大眾設在烏魯木齊 的分廠已被出售。」 鑑於新疆日益惡化的人權記錄，長期以來，大眾設在新疆的分廠一直受到廣泛的詬病。《時代報》寫道：

「大眾新疆分廠引發的爭議越來越多，而這家分廠的重要性卻非常有限，因此，以布蘭德施泰特（Ralf Brandstätter）為首的大眾公司中國分部高層原本早就有了出售這家分廠的計劃。但據稱，相關的談判拖了一年之久。畢竟大眾是同其中國合資夥伴上汽集團共同經營烏魯木齊分廠，一旦大眾單方面退出，那麼該企業在中國這一最重要市場的處境將變得極為不利。

現在，大眾汽車和上汽集團的整體重組為此提供了機會。一方面，雙方的合資協定被延長至2040年，雙邊還為適應快速變化的中國市場進行了一系列調整，合作雙方將生產更多的電動車。另一方面，一些工廠將縮減規模或關閉，其中也包括設在烏魯木齊的小工廠。」

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