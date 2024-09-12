德語媒體：中國市場正在失去吸引力

歐盟駐華商會發布的最新立場文件中稱，由於中國政府未能履行改革諾言，中國市場對歐洲企業的吸引力正在下降，對一些企業而言，在華投資的風險與收益已經不成比例。

（德國之聲中文網）《維澤信使報》發表評論寫道：

「歐盟駐華商會羅列出的眾多問題之多足以顯示，在華企業的信心已經降至歷史性低谷：經濟沒有活力，市場準入困難重重，內需疲軟不振。除此之外，中國共產黨還在不斷以維護國家安全的名義，發布令人無所適從的法律法規。在華企業面臨的直接後果之一，就是不得不為法律咨詢支出更多的費用。

歐盟商會發布的立場文件中寫道：『可預見性、可靠性以及高效性，這些當年令中國市場對外國企業充滿吸引力的特徵，正在進一步消失，而商業環境則變得越來越充滿政治意味。』歐盟商會主席艾薩克倫德（Jens Eskelund）表示，更為糟糕的是，中國自身經濟也在不斷惡化，新冠疫情過後，中國經濟至今仍未恢復活力。

歐盟駐華商會表示，基於新冠疫情時期的教訓以及當前地緣政治的緊張局勢，大約四分之一的會員企業正在審核供應鏈對中國的依賴情況。而可能的解決方案則是，將部分生產轉移至印度或越南境內。」

《維澤信使報》援引德國工商會駐華代表霍爾哈格（ Elisa Hörhager）的話報導稱，中國市場雖然仍存在「機遇、潛力和活力」，但在華企業的前景卻不容樂觀：

「很多企業疑慮重重。今年五月，歐盟商會發布的一份問卷顯示，512家受訪企業中，44%對生意前景持悲觀態度，悲觀者佔比之高前所未有。艾薩克倫德表示，如果中國政府不採取相應措施，這種悲觀趨勢將會繼續擴大，尤其在汽車工業、金融和醫療行業，情況最為嚴重。相比之下，化妝品及製藥行業對前景則較為樂觀。

一些觀察家對決定長期經濟政策的中共高層會議的結果感到失望。歐盟商會文件中稱，此次『三中全會』將加工行業視為中國經濟發展的重要動力，此舉將大大增加技術性企業的生產能力，但該領域現在就已面臨供大於求的問題。此舉必將加劇中國同重要商貿夥伴的緊張關係。太陽能電池板就是一個明顯的例證，在中國市場已經嚴重飽和的情況下，該產品正在大量向歐美市場廉價傾銷。」

柏林出版的《日報》寫道，歐洲企業在中國的黃金時代，早已成為過去。而房地產危機，青年失業率以及內需疲軟，已令中國經濟陷入重重困境。

「不僅歐洲企業界代表，中國一些經濟學家也在呼籲中國政府繼續推行80年代開啟的改革路線。政府應採取務實精神，而不是一味強調意識形態，應聚焦對外政策，而不是一味強調國家安全。特別是提升中國家庭的經濟實力尤為重要，因為，私人家庭在國民經濟生產總值的佔比極低。世界上經濟大國中，沒有任何一個國家的私人消費在國民經濟中佔比如此之低，中國創下了歷史記錄。

一些具有政治眼光的經濟學家認為，中國黨和國家領導人習近平最為重視的是如何強化國家。而相比之下，讓廣大民眾實現富足可能會導致北京眼中的副作用，即政治參與的訴求。

今年8月，中國對德貿易的順差繼續擴大。 圖片來源： Ren Pengfei/Xinhua News Agency/picture alliance

可以肯定的是，中國目前不會提升私人家庭的消費能力，而是要重點提升生產能力，儘管產能過剩，利潤極低，中國仍希望通過擴大出口來擺脫危機。中德貿易的最新數據最能說明問題：今年八月，中國對德出口增加了21.3%，而中國從德國進口則下滑了17%。同其他歐洲國家的貿易中，中國也同樣獲得了極大的貿易順差。」

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