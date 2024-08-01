德語媒體：中國國家駭客被曝光

德國政府稱中國駭客2021年攻擊了德國聯邦製圖與大地測量局。柏林外交部召見中國大使。這一消息引起德語媒體的關注。

（德國之聲中文網）《法蘭克福匯報》發表署名評論，題為「中國國家駭客被曝光」。文章寫道：

「網路攻擊是一個困難的領域。首先要識別和抵禦襲擊。對於背後黑手的調查，則可能需要很長時間，正如現在所看到的。聯邦製圖和大地測量局受到攻擊三年後，德國政府現在有把握，襲擊的背後是中國國家行為者。」

「在外交部召見中國大使是中國有關方這一行動的自然後果。柏林對這件事有多重視——這也是對的，可以由此看出：自1989年天安門廣場屠殺以來，還沒有過這樣的召見。」

文章寫道，人們並不指望嚴正抗議會帶來相關活動的停止。但是：「更重要的是，向襲擊者發出訊號，再精心策劃的行動，最終也會被發現。而德國公眾必須逐漸適應這個想法，即這個世界上有想要盡其所能損害我們國家的勢力存在。」

受攻擊的對像是重要部門

德國電視一台介紹三年前受攻擊的聯邦製圖和大地測量局說，該機構提供地理數據，擔負有重要職責，這一職責也涉及關鍵基礎設施——比如能源供應商、水廠、交通運輸企業。

報導寫道：「調查主要由憲法保護局進行。直到今天，德國政府才掌握足夠證據，公開將中國國家稱為襲擊的作案者。召見大使是一個尖銳的外交訊號，德國政府以此表達對該網路襲擊的抗議。」

報導寫道，多年來，聯邦憲法保護局等政府機構警告來自中國的網路攻擊的危險。內政部稱，相關攻擊的背後是一項進攻性的網路戰略，通過廣泛的知識輸送為中國的工業以及地緣政治目標作出重要貢獻。

報導寫道：「內政部也表示，去年也有涉嫌由中國國家操縱的網路行動方向企業、政府部門和個人以及政治機構進行了有目標的網路攻擊。』」

「其目的是，獲取有關政治觀點形成、決策過程以及德國政府外交政策立場的訊息。政治機構周邊的企業以及IT服務商也受到攻擊，以它們作為進一步網路攻擊的門戶。」

「安洵洩露的文件顯示，這並非孤立行為，而是在其背後有一項廣泛的戰略。它為安全部門較長時間以來所警告的趨勢提供了依據」 圖片來源： Andre M. Chang/Zuma/picture alliance

令德國間諜防禦生畏的對手

《時代周報》提及年初外洩文件的中國網路公司安洵寫道：「德國間諜防禦部門印象最深刻的看來是，中國合同駭客的組織良好和專業性。聯邦憲法保護局報告中多次提及，安洵以工業化的方式侵入他人的計算機。洩露文件中可以看出的攻擊事件，有40%的重點是政府部門。目標首先在亞洲，但也有更多跡象顯示，歐盟也受到襲擊。」

文章寫道：「憲法保護局對這一趨勢警惕已久。在一份內部評估中，負責間諜防禦的部門去年就這樣描述相關威脅：『中國行為方實施許多嚴重且長期的網路間諜行動的跡象增加。這可能損害德國的數字主權。』」

而「安洵洩露的文件顯示，這並非孤立行為，而是在其背後有一項廣泛的戰略。它為安全部門較長時間以來所警告的趨勢提供了依據。」

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