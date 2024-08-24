德語媒體：中國人將變得越來越孤獨

《新蘇黎世報》刊登客座評論指出，中國的政策規劃者低估了一胎化政策的長期影響，中國不僅未富先老，而且由於人口加速萎縮，在與美國爭奪全球霸主地位的競爭中敗下陣來。《法蘭克福匯報》則關注到，中國宣傳機構突然覺得「電子游戲很棒」。

（德國之聲中文網）《新蘇黎世報》周六刊登了柏林科學與政治基金會（SWP）政治經濟學者迪特（Heribert Dieter）的客座評論 指出，中國低估了一胎化政策的長遠後果，當局只能眼睜睜看著人口萎縮，束手無策。

該篇題為「中國人將變得越來越孤獨」的評論寫道：「中國不僅未富先老，而且由於人口加速減少，在與美國爭奪全球霸主地位的地緣政治鬥爭中敗下陣來。」

聯合國2024年7月發布的預測，中國人口將從目前的約14億減少到2100年的約6.4億。作者提問道：「幾十年後，北京是否仍有足夠的軍事人員和經濟資源來推行擴張性外交政策？」

文章寫道，由於三代人的預測無法將社會結構變化考慮在內，聯合國研究者提出了幾種不同的預測，最有可能的中間預測方案是中國人口將在2100年下降至6.386億，減少超過7.8億人。較不嚴重的預測則是減少約4.6億人，到9.568億。最極端的預測表明，人口將減少超過10億，僅剩4.129億人。

中國人口老齡化問題十分嚴重 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

作者指出，中共的規劃者低估了「一胎化」政策的長期影響。「在中國，共產黨可能失去權力，國家可能解體，也可能對移民開放。」

「這種真實可感的變化在內政和外交方面都具有爆炸性。在獨生子女政策的推動下，中國經歷了幾十年的經濟繁榮後，社會正逐漸陷入期望值下降的漩渦。許多人開始對未來失去希望。史上最大的房地產價格泡沫正嚴重影響著中國消費者的情緒，他們的消費水準遠低於經濟擴張時期。」

「共產黨的規劃者們點燃了一場經濟焰火，最終卻被證明只是曇花一現，同時也徹底摧毀中國的傳統。2500 多年來，枝繁葉茂的家庭結構是公民認識世界的核心。」

「在外交上，中國通過其人口控制政策將自己邊緣化。一個有地緣政治抱負的國家需要不斷增長或至少穩定的人口。」

文章引述聯合國預測，到2100年，印度人口預計將達到15.091億，比中國多8.7億，成為人口最多的國家。中國的人口屆時將僅佔印度的40%。另一方面，美國人口主要依靠移民增長，到本世紀末將達到4.213億。美中兩國人口差距將從現在的約11億縮小到約2億。

作者認為，中國的人口萎縮可以通過大規模移民緩解。「從純數學角度看，唯一能提供足夠潛在移民的大陸是非洲。然而，鑑於中國政治和社會明顯傾向於種族同質化，讓數百萬非洲人移居中國似乎是不可能的。漢人更喜歡獨來獨往，並將變得越來越少」

評論總結道：「如果相信目前的預測，印度和美國很可能已經在與中國爭奪全球主導地位的競爭中勝出。在外交政策和經濟方面，中國將經歷緩慢而艱難的衰落。」

中國首款3A電子游戲《黑神話：悟空》8月20日正式上線 圖片來源： AFP

中國首款3A電子游戲《黑神話：悟空》本周正式上線並取得巨大成功。《法蘭克福匯報》發表文章「黨突然認為電子游戲很棒」 寫道，「這是中國宣傳機器的一種顯著政策轉變」。

作者指出，不久前，電子游戲還被視為「電子毒品」或「精神鴉片」，如今中國的宣傳正大力讚揚《黑神話：悟空》的文化輸出，可能正在改變方針。

「由於取得了巨大成功，這款游戲已具有政治色彩。中國官媒對其進行了廣泛而積極的報導。共產黨喉舌《環球時報》認為它是中國電子游戲產業的 『里程碑』和『突破』，可以成為『連接中國與世界的文化橋樑』。該游戲的開發商因其 『對中國文化的堅定信念』和『致力於傳承中國優秀傳統文化』而受到讚揚；報導稱，這些都是藝術家們在世界文化舞台上立足的優勢。中國正努力改善其國際形象，吸引遊客和商人前往。」

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