德語媒體：不斷增長的中國軟實力

美國的好萊塢大片、韓國的流行音樂以及日本的動漫藝術征服整個世界之際，中國的流行文化卻在西方鮮為人知。也正因為如此，此次中國出產的電游《黑神話-悟空》也就格外引人關注。

（德國之聲中文網）《新蘇黎世報》發表長篇報導稱，中國公司推出的電游產品《黑神話-悟空》一經問世，就在全球範圍的受到熱捧，這也是中國軟實力提升的一個表現。這篇題為《中國軟實力的正在提升》的文章寫道：

「軟實力是指一個國家基於其文化、其政治價值觀以及外交政策而贏得的好感度。一個擁有眾多軟實力的國家更容易為實現目標而贏得夥伴，也更能夠以令人信服的手段實現自己的利益，而無需動用強權。

不過，一段時間以來，中國的文化實力的提升並不僅僅得益於受到熱捧的電游。全球範圍內擁有15億用戶的TikTok，也同樣來自中國。今年春季，NetFlix將中國科幻三部曲《三體》拍成電影，也曾引起廣泛關注。作家劉欣慈的這部作品講的是人類如何同外星人打交道的故事，早在2008年就已出版，美國前總統歐巴馬也是這部作品的忠實讀者之一。

Netflix改編的影片在全球93個國家上演，並成為最受歡迎的十大熱播劇之一。中國此前也曾將這部作品拍成影視劇。但NetFlix的版本卻在中國受到嚴格審查，想必是片頭對文化大革命的詳細描寫引起了審查部門的緊張。由共和國創建者毛澤東在1966年至1976年推動的文化大革命是一次殘暴的政治運動，針對目標則是政治異己、學者以及文化和歷史遺跡。

《黑神話-悟空》當然也同樣會在中國受到審查，『妖怪』和『酒精』等名詞一度被禁，顯然這些詞匯同共產主義價值觀格格不入。自由亞洲電台報導稱，這款電游的研發者曾呼籲全球玩家，盡量避免使用裸體、新冠或女權主義等在中國犯禁的詞匯。這就引發了和TikTok當初遇到的同樣問題：北京想將其審查和宣傳機器逐漸蔓延至整個世界嗎？」

總部位於倫敦的評估咨詢機構Brand Finance（品牌金融） 每年都會發布全球軟實力排行榜。四年前，中國在193個國家中排名第八，而2024年，中國的排名已經躍居全球第三：

「Brand Finance的專家雅各欽斯基（ Konrad Jagodzinski）表示，全球性的流行文化也會提升受眾對特定國家的好感度，而《黑神話-悟空》顯然成功地起到了這樣的作用。至於中國是否也能像美國或韓國一樣，成為『文化工廠』，還有待進一步觀察。因為當一個國家實施過多干預時，事情就會變得寡然無味。中國共產黨要求文藝創作人員要推動『正能量』、和諧和正確的共產主義價值觀。而無論對中國人，還是世界其他地區的民眾來說，這一切都不是很受歡迎。」

持續低迷的中國股市。 圖片來源： CFOTO/picture alliance

《法蘭克福匯報》對中國低迷的股市進行了報導。報導稱，經濟的持續疲軟令很多人對中國的經濟前景缺乏信心：

「許多銀行都認為，中國經濟今年將無法實現5%的增長目標。一些觀察家認為，習近平的最新表述預示著經濟增長遇到了困難。上周，習近平表示，各方應努力『爭取』實現經濟增長目標。而今年夏天的表述還曾是『堅定實現目標的決心』。中國必須保持5%的經濟增長，才能實現2035年比2020年經濟翻番的目標。

民間氛圍也難以給人留下中國經濟正在增長的印象。東北證券的付鵬對民間情緒的描述更為準確。由於收到北京不要散佈悲觀言論的警告，許多經濟學家寧願保持緘默，而付鵬的大膽批評則引起了廣泛的共鳴。前不久，付鵬將今日的中國比作九十年代日本的通縮時期：『我們的問題和九十年代的日本如出一轍』。」

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