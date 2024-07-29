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德蝶泳選手與獎牌失之交臂 呼籲澄清中國運動員服用興奮劑指控

2024年7月29日

在2024年巴黎奧運會游泳女子100米蝶泳決賽中獲得第四名的德國遊泳健將安吉麗娜‧科勒（Angelina Köhler）今天(7月29日）在接受德國媒體採訪時再度呼籲，對中國遊泳運動員張雨霏的興奮劑指控予以澄清。

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德國選手安吉麗娜‧科勒（Angelina Köhler）在奧運會女子100米蝶泳決賽中與獎牌失之交臂
德國選手安吉麗娜‧科勒（Angelina Köhler）在奧運會女子100米蝶泳決賽中與獎牌失之交臂圖片來源： Jan Woitas/dpa/picture alliance

（德國之聲中文網）在7月28日的奧運會女子100米蝶泳決賽中，美國選手胡斯克（Torri Huske）和沃爾什（Gretchen Walsh）以55.59秒和55.63秒的成績包攬了金銀牌，中國選手張雨霏摘銅（56.21秒)。

德國23歲的選手安吉麗娜‧科勒（Angelina Köhler）與張雨霏的成績僅相差0.21秒，屈居第四（56秒42） 。科勒在離開賽場時悲傷痛哭。接受媒體採訪時她表示，自己竭盡全力，但仍與獎牌失之交臂。她說："目前她（張雨霏）已經獲得了獎牌。我們應該先推定她沒有服用興奮劑。但這樣的事情總有苦澀的餘味。我希望還會有更多的後續發生。" 在今年2月12日多哈舉行的世界游泳錦標賽女子100米蝶泳決賽中，科勒以56秒28的成績奪冠。

張雨霏以56秒21斬獲女子100米蝶泳銅牌
張雨霏以56秒21斬獲女子100米蝶泳銅牌圖片來源： Xu Chang/Xinhua News Agency/picture alliance

張雨霏是東京奧運會開幕前數月興奮劑檢測為陽性的23名中國頂尖游泳運動員之一。中國稱檢測陽性是由於選手居住飯店裡的食品污染造成。世界反興奮劑機構（WADA）調查後，采納了這一結果，並指相關報導具有"誤導性和潛在誹謗性"。

比賽次日，安吉麗娜‧科勒再次接受媒體採訪時表示，雖然已經過去一晚，但她仍然非常難過。她說："如果一年前有人告訴我，我會在巴黎奧運會上獲得第四名，我會覺得那個人腦子有病。不過我還沒有失去樂觀的精神。"

張雨菲再女子100米蝶泳決賽摘取銅牌後，其他運動員沒有表現出任何形式的抗議。美國遊泳運動員胡斯克和沃爾什請張雨菲登上領獎台的最高台階並合影。胡斯克是中美混血選手，母親來自廣州。

2019年，當涉嫌服用興奮劑的奧運冠軍孫楊在2019年游泳世錦賽上奪得400米自由泳冠軍時，澳洲银牌得主馬克‧霍頓（Mack Horton）在頒獎典禮上站到了領獎台後面，並因此收到了世界游泳協會的書面警告。

(明鏡線上等）

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