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德意志民主共和國
簡稱民主德國、東德、民德、DDR。存在於1949年到1990年的一個中歐社會主義國家。1990年10月3日兩德統一時與西德合並。
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深度報導
德國歷史上的知名間諜案
德國歷史上的知名間諜案
周四，又有兩名涉嫌為俄羅斯從事間諜活動的男子被捕，案件引發社會關注。事實上，早在烏克蘭戰爭爆發前，德國已是外國情報機構鎖定的目標。德國之聲帶您回顧幾起德國最引人注目的間諜案。
政治
2024年4月19日
2024年4月19日
長平觀察：中共會宣佈放棄統一台灣嗎？
長平觀察：中共會宣佈放棄統一台灣嗎？
金正恩宣佈北韓放棄與韓國和平統一，視韓國為「外國」和「最敵對國家」。中共會宣佈放棄統一台灣嗎？時事評論作家長平認為，「祖國統一、領土完整」並不是中共的「核心利益」。
政治
2024年1月18日
2024年1月18日
德語媒體：西方半導體補貼競賽讓中國受益
德語媒體：西方半導體補貼競賽讓中國受益
奧地利《標準報》發表評論指出，西方國家在半導體產業方面的補貼競賽會為中國未來出口提供隱形支持，這會讓中國成為真正的受益者。5年前兩名中國投資者在德國東部一個小鎮購買了一座二戰時期的納粹中學。《焦點》雜誌探究這一收購案背後的奧秘。
政治
2024年1月17日
2024年1月17日
大量移民會威脅德國社會嗎？
大量移民會威脅德國社會嗎？
德國急需引入外來移民來填補巨大的勞動力缺口，但是不少德國民眾依然視移民為威脅，尤其在東部地區。政治學者指出，當年的東德社會中外國人數量非常少，造成了如今東部民眾不願接納移民。
移民
2023年10月6日
2023年10月6日
02:49 分鐘
東西德統一 當今德國民眾怎麼看？
東西德統一 當今德國民眾怎麼看？
1990年10月3日，東德與西德正式統一，柏林牆也徹底成為歷史文物。33年後的今天，東西部之間的差異卻依然存在，許多東部民眾依然覺得自己沒人關心。德國之聲在柏林街頭隨訪了幾位民眾。
歷史
2023年10月3日
2023年10月3日
01:27 分鐘
德國統一33年：「完成了但不完美」
德國統一33年：「完成了但不完美」
統一33年後，德國東部事務專員就統一狀況的新報告接受了DW的採訪。他讚揚了前東德地區的經濟增長。但這份新報告還是突顯了德國東部與西部之間仍存在的分歧與差距。
文化
2023年10月3日
2023年10月3日
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