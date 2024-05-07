德媒：AfD內部文件展現「對極權體制的熱情」

德國極右翼政黨選項黨歐洲議員克拉的布魯塞爾辦公室周二遭到搜索，原因是其前助手涉嫌為中國從事間諜活動。與此同時，德媒披露出的選項黨內部文件顯示，該黨部分人士對極權主義懷有令人不安的熱情。

（德國之聲中文網）德國最高檢察署表示，有關當局周二（5月7日）在布魯塞爾搜查了德國極右翼議員克拉（Maximilian Krah）的歐洲議會辦公室。

克拉是德國另類選擇黨（AfD）歐洲議會選舉首席候選人。他的德籍中國裔助手郭建（音譯）因涉嫌為中國從事間諜活動而在4月22日被捕，克拉本人也正受到調查。

自克拉2019年當選歐盟議員以來，郭建一直為克拉工作。他被指為中國情報機構效力，並在今年1月多次傳遞歐洲議會內部的敏感訊息。在郭健被指控為中國從事間諜活動後，克拉已將其解僱。

德國最高檢察署在周二的一份聲明中說，「歐洲議會已經批准進入該場所」。檢察官表示，郭建在布魯塞爾的一處公寓於4月24日遭到搜索，兩人的辦公室則在周二上午被搜查。「這些措施是針對郭建涉嫌擔任情報人員所進行調查的一部分。」 對克拉辦公室的搜查則是根據他的證人身份進行的。

克拉在X上發表聲明說：「今天，我的前雇員位於布魯塞爾的辦公室遭到搜查。這是他被捕後意料之中的事，因此並不奇怪。唯一值得注意的是，搜查時間如此之長。我和其他員工都未受到影響。」

比利時檢察署發言人向德新社證實，當局是應德國檢察官的要求進入辦公室。

德國極右翼政黨選項黨歐洲議員克拉的布魯塞爾辦公室周二遭到搜索 圖片來源： JEREMY AUDOUARD/AFPTV/AFP via Getty Images

「對極權主義的熱情」

與此同時，《南德意志報》近期的一份報導披露了德國另類選擇黨內部對極權體制的熱衷。該報看到的一份選項黨內部文件顯示，AfD領導層人員不僅讚揚中國和俄羅斯的極權政權，還積極支持其立場。

報導指出，選項黨的親中和親俄路線並不新鮮。該黨在聯邦議院和歐洲議會的代表長期以來一直公開呼籲取消對俄羅斯的制裁，停止向烏克蘭運送武器。而選項黨的內部文件顯示，該黨部分成員對北京和莫斯科專制統治者的理解程度遠超過其公開發表的立場。

據《南德意志報》報導，2020年秋季，在選項黨聯邦議院外交工作小組制定的一份30頁「中國戰略」草案中，中國因努力維護民族國家和與之相關的所謂價值觀而備受贊譽。文件內容指出，當德國政府通過大規模移民、「清除軍隊、警察和情報部門中的政府批評者 」以及監視等手段來詆毀民族國家時，中國卻採取了相反的做法。因此，中國在維護民族國家方面「也許是最重要的合作夥伴」。

《南德意志報》近期的一份報導披露了德國另類選擇黨內部對極權體制的熱衷 圖片來源： Hannes P Albert/dpa/picture alliance

此外，受到中國共產黨控制的中國媒體被贊譽為典範。文件指出，在德國和其他國家，「媒體格局大體上一致」，而中國媒體比德國媒體表現出更大的抵抗能力，例如對大規模移民進行了「非常批判性的報導」。文件還寫道，與美國或德國不同的是，在中國，沒有針對安全力量的種族主義指控，「不是因為這些指控被壓制，而是因為這些報導被歸類為無關緊要」。

《南德意志報》報導稱，這份機密文件在議會小組的內部投票過程中被阻擋，原因是其他工作組的政治家拒絕同意文件內容。歐盟工作組的一份「對華立場文件」也遭遇了相同情況，該份文件強調不應將與中國的協議與政治問題（如人權）掛鉤。

報導稱，選項黨外交工作小組是上述理論的核心擁護者，其成員包括涉嫌收受來自俄羅斯非法資金的拜斯特倫（Petr Bystron），以及多名親俄議員和以親中著稱的議員考伊特（Stefan Keuter）。《南德意志報》引述一名選項黨議員表示，「這個小組中許多人對獨裁政權的熱情十分令人不安」，有人親中國，有人支持俄羅斯，甚至也有伊朗的擁護者，只差北韓朋友圈。

報導還指出，選項黨外交事務工作組對烏克蘭和台灣問題也持有特殊立場。他們指責烏克蘭存在腐敗問題，這一指控與俄羅斯的說辭相似。而在一份文件中，該黨議員認為對台灣的聲援以及加強台德政治交流 「無助於穩定局勢」，要求德國政府「避免讓德國武裝部隊參與北約未來可能在印太地區舉行的軍事演習」，顯然是為了避免與中國對立。

(美聯社、德新社、南德意志報）

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