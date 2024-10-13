德媒：美國總統拜登下周將訪德

由於佛羅里達州遭遇颶風襲擊，美國總統拜登臨時取消了原定本周末進行的訪德行程。不過，多家媒體報導稱，下周拜登總統就有可能會訪問德國。

（德國之聲中文網）據《明鏡》周刊和德新社報導，美國總統拜登下周即將訪問德國，並計劃在下周五同德國總理肖爾茨以及德國總統施泰因邁爾舉行會談。不過，拜登訪德行程尚未得到官方證實。

拜登原定10月11日開始對德國進行為期兩天的訪問，但由於美國遭受颶風襲擊，美方臨時取消了此次行程。按照原定計劃，拜登本應在德國逗留兩天半，除柏林之外，還將訪問設在德國萊法州拉姆施泰因的美軍基地，並在當地主持一次烏克蘭問題高峰會晤。

《明鏡》周刊報導稱，按照原定計劃，拜登的德國之行被列為正式國事訪問，德國將以國宴及其他禮遇予以高規格接待。不過，相比之下，下周的訪德行程將被大大縮減。按照相關計劃，德國總統施泰因邁爾將授予拜登聯邦大十字特別勳章，以表彰他為德美友誼做出的貢獻。

按照相關計劃，德國總統施泰因邁爾將授予拜登聯邦大十字特別勳章。圖為拜登在白宮會晤德國施泰因邁爾 圖片來源： Bundesregierung/Bergmann

這是拜登近四年的總統任期內首次對德國進行雙邊性質的訪問。2022年，拜登總統曾出席德國主辦的七國集團峰會，此後也曾多次在拉姆施泰因美軍基地進行過中途逗留，但截至目前，拜登尚未對德國進行過單獨的國事訪問。在明年一月結束總統任期前，現年81歲的拜登總統希望能夠彌補這一缺憾。

（德新社、明鏡周刊）

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