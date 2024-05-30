德媒：歐盟推遲就中國電動車關稅宣佈決定

歐盟對中國電動車的反補貼調查已進行了9個月。外界原本估計歐委會將在下周就加徵關稅做出決定，但布魯塞爾傳出的最新消息稱，這一宣佈將推遲至少數日。

（德國之聲中文網）據德國《明鏡》線上周三（5月29日）援引知情人士報導，歐盟委員會將在6月9日的歐洲議會大選之後，再就對中國電動車加徵關稅的問題做出決定。

歐盟對中國電動車的反補貼調查於去年10 月初正式啟動，最多可能持續 13 個月。歐盟委員會可在調查開始九個月後，也就是在今年7月初，開始徵收臨時反補貼關稅。如果成行，這一臨時性關稅對中國電動汽車製造商而言將是一大衝擊，意味著數十億美元的額外成本。

布魯塞爾熟悉這一議題的人士原本預計，歐盟委員會計劃會在下周公佈相關決定。因為按照慣例，歐盟會在相關的截止期限到達一個月前，向各成員國報告調查結果，而這一日期就是下周三。但現在從歐委會高層傳出的說法是，這一日期"不是必須"的。因而決定可能推遲至6月第二周，至歐洲議會大選之後，讓這一話題從競選的白熱化階段淡出。

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關稅已無懸念

據《明鏡》援引布魯塞爾圈內人士報導，歐盟對中國電動車徵收反補貼關稅，基本已成定局。調查已得出明確的證據說明中國車商獲得高額補貼，尤其是在能源消耗方面。

專家估計，對中國電動車的稅率將在目前的10%一般關稅的基礎上，再增加15%到25%。此外，將依據生產商從政府所獲補貼的多少，以及其對歐盟委員會調查的配合程度，來決定最後稅率的高低。據透露，比亞迪和吉利這樣的製造商可能面臨較高的關稅。

本月早些時候，兩位熟悉此案的人士告訴路透社，歐盟委員會向三家中國電動汽車製造商提出警告，因為後者沒有為歐盟委員會的反補貼調查提供足夠的訊息。

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北京：歐盟調查不合理

如果一切按計劃進行，臨時反補貼關稅將在7月初開征。接下來是同製造商和歐盟成員國的協商階段，到11月初新關稅則將正式生效。歐盟委員會主席馮德萊恩將利用這段時間，同北京就其對電動車行業的補貼進行談判。馮德萊恩上周曾表示，將與中國政府討論如何消除歐洲車商在競爭中受到的不公平待遇，她同時強調，必須要避免發生一場貿易戰。

歐盟的反補貼調查開始後，中國已做出回應反制，例如宣佈對歐盟產白蘭地干邑和豬肉展開反傾銷調查。北京還暗示，如果中國電動車被加徵懲罰性關稅，將對從歐洲進口的豪華轎車徵收更高關稅。

在30日中國外交部的例行記者會上，外交部發言人毛寧對有關歐盟或推遲決定關稅的提問表示，中方敦促歐方盡快終止調查，避免損害中歐經貿合作及產業鏈供應鏈穩定。如果歐方一意孤行，中方絕不會坐視不管，將採取一切必要措施，堅決維護自身的合法權益。

她還指出，這種反補貼調查的實質是貿易保護主義。歐方在調查中存在許多不合理、不合規的做法，指控的所謂"中國補貼項目"也根本站不住腳。

（路透社、明鏡線上）

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