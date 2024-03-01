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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

德國DAX指數

德國最重要的股票指數，包含有30家主要的德國公司。

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深度報導

達克斯指數連續創下歷史新高，有望站上18000點

為何德國經濟疲軟，股市卻連創新高？

為何德國經濟疲軟，股市卻連創新高？

德國經濟陷入技術性衰退，達克斯指數卻連續創下歷史新高。專家指出，達克斯指數跟德國經濟表現關係不大，甚至具有反相關性——正是經濟持續疲軟造就了歷史性的大牛市。
經濟2024年3月1日
DAX-Kursverlauf an der Frankfurter Börse am 5. Dezember 2023

都說經濟衰退，DAX指數怎麼還創歷史新高？

都說經濟衰退，DAX指數怎麼還創歷史新高？

經濟衰退的跡象不斷增加，地緣政治緊張局勢不減反增。德國DAX指數近期卻創下歷史新高。這是怎麼一回事？
經濟2023年12月10日
Karte China Taiwan

港澳台怎麼叫 十大德企是否「合規」？

港澳台怎麼叫 十大德企是否「合規」？

面對中國官方提出的要求，包括德國漢莎航空公司在內的諸多德企已經乖乖「合規」，在網站上將台灣、香港和澳門視為中國的一部分。那排名前十的德國企業目前是如何處理這三地的名稱呢？
政治2018年5月23日11 張圖
Deutschland Börse in Frankfurt am Main

揭揭德國頂級高管的學歷「老底」

揭揭德國頂級高管的學歷「老底」

德國DAX指數最重要的30家公司的總裁都是學什麼出身的？經濟？數理化？有文科麼？
2016年8月13日

中共政策為未來埋下不穩定的種子

中共政策為未來埋下不穩定的種子

德國總理梅克爾上台以來已經是第7次出訪中國。《美因茨匯報》在一篇報導中指出，梅克爾多次出訪中國顯現出，"少了中國是行不通的"。《南德意志報》則發表社論指出，中共利用高壓政策製造出平靜的假相，但卻無法製造穩定。
2014年7月7日

烏克蘭經濟難逃一劫

烏克蘭經濟難逃一劫

對於烏克蘭來說，目前正在面臨的危機有可能意味著國家破產。
2014年3月5日
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